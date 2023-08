Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bierutów, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Harleyowcy ciągną pod Śnieżkę. Od 3 do 6 sierpnia w Karpaczu odbywa się Polish Bike Week. Od 16 lat przyjeżdżają na niego motocykliści z całej Europy. To okazja do zaprezentowania wypieszczonych maszyn, udziału w wielkiej paradzie ulicami Karpacza oraz zabawie na koncertach rockowych i bluesowych. Dla wczasowiczów to jedyny moment, by zrobić sobie zdjęcie na tle fantastycznych maszyn. Poznajcie program zlotu harleyowców. Kiedy zaplanowano widowiskową paradę?

Odpoczynek bez zadłużania się dla niektórych konsumentów już wcześniej był wyzwaniem, ale w tym roku jest jeszcze trudniej.