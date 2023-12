Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Bierutowie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Przygotuj świąteczne dekoracje i bombki z tego, co dała nam natura. Wykorzystaj pomarańcze, szyszki, żurawinę i popcorn Boże Narodzenie to jedno z tych świąt, które inspirują nas do udekorowania całego domu. Chętnie robimy to jak najwcześniej, żeby cieszyć się świąteczną aurą jak najdłużej. To nie tylko bombki, choinki i kolorowe światełka. Nasz dom może wyglądać pięknie bez plastiku i odpadów. Zamiast inwestować w kolejne sklepowe bombki ze sztucznych materiałów, wybierz opcje bardziej przyjazne dla środowiska. Efekt zachwyci. Sprawdź, co możesz wykorzystać i jak to zrobić.

📢 Dom Drzewa na Dolnym Śląsku. Niesamowita, darmowa atrakcja edukacyjna dla szkół. Szkoły z całej Polski bukują terminy! ZDJĘCIA, FILM Na Dolnym Śląsku jest niesamowita atrakcja dla dzieci i młodzieży, która choć wiedzą o niej nieliczni, terminy zabukowane ma aż do wiosny 2024 r.! To Dom Drzewa w Miliczu, "świątynia lasu", gdzie podczas zabawy i wykładów dzieci nabywają wiedzę o polskich lasach. Odbywają są tu też zajęcia dla licealistów, studentów, seniorów. Kiedy dowiadują się o tym miejscu nauczyciele, organizują wycieczki z całej Polski. Bo atrakcja jest darmowa, a w środku jest niesamowicie, zobaczcie zdjęcia i film.

Prasówka grudzień Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

📢 Te dzieci z powiatu oleśnickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu oleśnickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Zaglądamy do środka wieży Kościoła pw. świętgo Andrzeja Boboli w Miliczu. Tylko u nas to zobaczycie FILM, ZDJĘCIA Milicz słynie głównie z uroków natury w postaci swoich stawów i lasów. Jednak w tym mieście znajdują się także fascynujące obiekty o znaczeniu architektonicznym i historycznym. Jednym z nich jest z pewnością kościół pw. św. Andrzeja Boboli, który stanowi centralny punkt miasta i wyróżnia się spośród innych budynków. Uchylamy rąbka tajemnicy kościoła łaski w Miliczu. Byliście kiedykolwiek w środku w kościelnej wieży?

📢 Zaglądamy do środka wieży Kościoła pw. świętgo Andrzeja Boboli w Miliczu. Tylko u nas to zobaczycie FILM, ZDJĘCIA Milicz słynie głównie z uroków natury w postaci swoich stawów i lasów. Jednak w tym mieście znajdują się także fascynujące obiekty o znaczeniu architektonicznym i historycznym. Jednym z nich jest z pewnością kościół pw. św. Andrzeja Boboli, który stanowi centralny punkt miasta i wyróżnia się spośród innych budynków. Uchylamy rąbka tajemnicy kościoła łaski w Miliczu. Byliście kiedykolwiek w środku w kościelnej wieży? 📢 Mio MiVue 818 – kamera samochodowa o nietypowych funkcjach Kamera samochodowa Mio MiVue 818 nagrywa z gęstością zapisu 60 kl./s. W tym modelu zastosowało unikatową technologię Mio Night Vision, która zapewnia wysoką jakość nagrań nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac.

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia! 📢 Kryte lodowiska we Wrocławiu już czynne i przyciągają tłumy wrocławian. W jakich godzinach działają? ZDJĘCIA, FILM Sezon zimowy na lodowiskach we Wrocławiu już wystartował. Obecnie miasto może poszczycić się dwoma czynnymi lodowiskami krytymi: jedno zlokalizowane przy Hali Orbita na ul. Wejherowskiej o powierzchni 600 metrów kwadratowych oraz drugie pełnowymiarowe przy ulicy Spiskiej. 📢 To było małżeństwo z powodów praktycznych. Hannę i Antoniego Gucwińskich połączyła miłość do zwierząt To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, a nawet po czasie nie opowiadali o gorącym uczuciu, a raczej o przyjaźni. Pomimo tego Hanna i Antoni Gucwińscy przeżyli wspólnie 60 lat. Gdy się poznali, nic nie zapowiadało przyszłego związku. Początkowo zamieszkali w jednym mieszkaniu z... jej drugim mężem, a Antoni w przyszłej żonie, zamiast ciepłych uczuć, wzbudził zdenerowowanie.

📢 Jaki miód najlepszy na przeziębienie zwłaszcza obecnie w okresie jesienno-zimowym? FILM, ZDJĘCIA Pasieka Zuzia prowadzi edukacyjną ścieżkę pszczelarską od 2015 roku. Jest to ścieżka interaktywna gdzie, odpowiednio zabezpieczone osoby mogą podejść do otwartego ula. Zobaczyć z bliska życie pszczół, a nawet spróbować miodu bezpośrednio z ramki. 📢 Rewitalizacja rynku w Miliczu. Będzie bardziej zielono i pięknie, a przede wszystkim chłodniej podczas letnich upałów WIZUALIZACJE, FILM Po licznych konsultacjach udało się opracować wraz z dolnośląskim konserwatorem zabytków koncepcję zwiększenia obszarów zieleni na milickim rynku. Udało się osiągnąć harmonię między ochroną konserwatorską tego miejsca, a potrzebami klimatycznymi. Trzeba zlikwidować gorącą wyspę, która latem dokucza mieszkańcom. Ma być chłodniej i bardziej zielono. Zobaczcie, jak będzie wyglądał rynek w Miliczu na wizualizacjach.

📢 Przewroty – nagroda od Centrum Nauki Kopernik Trwa rok kopernikański. Z okazji 550. rocznicy urodzin naszego patrona, ustanawiamy nagrodę Przewroty, którą co roku będziemy przyznawać nowatorskim inicjatywom edukacyjnym.

📢 Przewroty – nagroda od Centrum Nauki Kopernik Trwa rok kopernikański. Z okazji 550. rocznicy urodzin naszego patrona, ustanawiamy nagrodę Przewroty, którą co roku będziemy przyznawać nowatorskim inicjatywom edukacyjnym. 📢 7 ciekawych wsi w woj. lubelskim. Mimo niewielkich rozmiarów skrywają ogromne skarby W naszym kraju jest ogrom małych miejscowości, które zasługują na uwagę turystów. Tym razem przyjrzeliśmy się wsiom woj. lubuskiego – kryją się w nich wspaniałe zabytki, które z pewnością docenią pasjonaci podróży po Polsce. Zobaczcie, co mało znane zakątki Lubelskiego oferują zwiedzającym.

📢 Na Dolnym Śląsku pochowana jest święta, do której pielgrzymują wierni z całej Polski. Spoczęła w Trzebnicy Święta Jadwiga Śląska, znana również jako Święta Jadwiga Śląska Księżna, była śląską księżniczką. Urodziła się około 1174 roku i była córką księcia Henryka Brodatego, który był księciem śląskim, oraz księżniczki Hedwig z Andechs-Meran. Jadwiga była żoną Henryka I Brodatego, księcia śląskiego z rodu Piastów. Została świętą, która spoczęła w grobie w Trzebnicy.

