Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Bierutów, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci. 📢 Uwaga. Wykoleił się pociąg na trasie Wałbrzych - Kłodzko. Trasa jest nieprzejezdna. Zobacz wideo i zdjęcia Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przygotuj świąteczne dekoracje i bombki z tego, co dała nam natura. Wykorzystaj pomarańcze, szyszki, żurawinę i popcorn Boże Narodzenie to jedno z tych świąt, które inspirują nas do udekorowania całego domu. Chętnie robimy to jak najwcześniej, żeby cieszyć się świąteczną aurą jak najdłużej. To nie tylko bombki, choinki i kolorowe światełka. Nasz dom może wyglądać pięknie bez plastiku i odpadów. Zamiast inwestować w kolejne sklepowe bombki ze sztucznych materiałów, wybierz opcje bardziej przyjazne dla środowiska. Efekt zachwyci. Sprawdź, co możesz wykorzystać i jak to zrobić.

📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią. 📢 Używana Skoda Superb III (2015-2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa Skoda Superb to dla wielu synonim komfortu, praktyczności i ponadczasowego wyglądu w rozsądnym, stosunkowo niedrogim wydaniu. Ogromny bagażnik, mnóstwo miejsca, ergonomia i bardzo duży wybór na rynku wtórnym. Czym zaskakuje Superb III i na co zwracać uwagę przy zakupie? 📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszył, by czynić dobro Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej.

