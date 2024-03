Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, znajduje się zaledwie 40 km od Wrocławia i z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji. To majestatyczna, kamienna wieża widokowa, ukryta między drzewami. Ma około 23 metrów wysokości. Jest to najstarsza tego typu budowla w Polsce i warto ją zobaczyć zanim zupełnie popadnie w ruinę.

Wiosenne stylizacje to wzory, mocne kolory, ale też wygoda, nieco luzu, a czasami połączenie szyku i nonszalancji. Gwiazdy i influencerki sięgają po to, co modne, bawiąc się swobodnie trendami i dopasowując je do własnych upodobań. Warto na nie spojrzeć i poszukać inspiracji przed wiosennymi zakupami. Zobacz stylizacje na wiosnę Beaty Ścibakówny, Danuty Stenki, Ewy Gawryluk, Magdy Gessler i innych gwiazd oraz blogerek.