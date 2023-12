Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Są ludzie, którzy najlepiej wypoczywają podczas jazdy na rowerze, biegania albo wspinaczki górskiej. Jednym słowem wówczas, gdy sporo się dzieje, a oni są w ruchu. Mamy jednak też takie osoby, które relaksują się w ciszy i spokoju, kiedy otoczone są przyrodą. Do tych drugich należy zaliczyć wędkarzy, którzy czasami wiele godzin spędzają w jednym miejscu, cierpliwie czekając, aż uda im się złowić jakąś rybę. Co sprawia, że tak wiele osób, spędza czas w ten właśnie sposób?

Amerykański oddział Lexusa we współpracy z gamingowym gigantem, firmą Razer, stworzył na bazie modelu TX 500h mobilne studio gamingowe. Samochód został zaprezentowany podczas 2023 Esports Awards Show w Las Vegas.

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.

xiaomi redmi pad to tablet z ekranem 10.61", ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy pośród prezentów i przy blasku choinki nie możemy zapomnieć o istocie tego czasu i o tym, co jest w nim najważniejsze, czyli o tym że rodzi się Jezus Chrystus. A co świętujemy 26 grudnia?

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.