Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Bierutów, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tragiczna sytuacja w Sosnówce pod Jelenią Górą, gdzie 23 grudnia po godz. 13 doszło do budynku w budynku wielorodzinnym. Na miejsce pojechali wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem, jedno, szczytowe piętro budynku jest uszkodzone, są poszkodowani.

Wczoraj, (22 grudnia 2023) około godz. 14 chłopiec wyszedł z z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłodzku i do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca, służby szukają go w całym regionie. Może go spotkaliście?