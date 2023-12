Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ceny drewna opałowego w 2023 roku zależą od wielu czynników, takich jak region, gatunek drewna, stopień wysuszenia i popyt na ryku. Według danych z różnych źródeł, ceny drewna opałowego w 2023 roku są niższe niż w 2022 roku, kiedy to nastąpił znaczny wzrost kosztów tego surowca. Jednak to jeszcze nie powrót do normy, ponieważ ceny drewna opałowego są nadal wyższe niż przed pandemią koronawirusa.

W nadchodzące Święta sztuka i technologia spotykają się w wyjątkowym projekcie charytatywnym. Jakub Bischof, założyciel i współtwórca start-upu naffy.io, po raz drugi ruszył z akcją, w której wykorzystuje swoją platformę do zebrania funduszy na szczytny cel. Do końca grudnia każdy może nabyć unikalną cyfrową kartkę świąteczną stworzoną przez znakomitą artystkę Beatę „Barrakuz” Śliwińską. Partnerem projektu w tegorocznej edycji jest Kubota, kultowa marka obuwniczo-odzieżowa. Cały dochód z tej inicjatywy zostanie przekazany Fundacji DAJ HERBATĘ, której głównym celem jest udzielanie wsparcia materialnego i terapeutycznego osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie.

Wigilia i Boże Narodzenie to czas radości, miłości i świętowania. Jest okazją do spotkań w szerszym gronie, wspólnego spędzenia czasu i odpoczynku po intensywnych przygotowaniach. Z tym okresem związanych jest wiele tradycji i zwyczajów, ale istnieją również świąteczne przesądy. Warto potraktować je jako przypomnienie o tym, w co wierzyli nasi przodkowie i wartościowe ciekawostki, a dla osób przesądnych będą to wskazówki na nadchodzące dni.