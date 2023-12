Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

O odporność powinniśmy dbać przez cały rok, jednak zwykle robimy to dopiero w sezonie jesienno-zimowym, gdy częściej łapią nas infekcje. Jednym ze sposobów na wzmocnienie układu immunologicznego są szczepionki na odporność. Stymulują one układ odpornościowy i wspierają w walce z patogenami. Dzięki temu rzadziej lub łagodniej przechodzimy chorobę, a często także nie musimy do jej zwalczenia stosować antybiotyków. Doustne szczepionki na odporność mogą stosować zarówno dorośli, jak i dzieci. Zobacz, jak działają i kto nie może z nich skorzystać.

