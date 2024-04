Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czym są obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu? ”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czym są obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu? Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu to jeden z rodzajów obligacji detalicznych, emitowanych przez Skarb Państwa. Dowiedz się, dla kogo jest to rozwiązanie oraz kiedy warto rozważyć zakup. 📢 Oto wyniki głosowania do rady gminy i na wójta w gm. Dziadowo Kłoda w wyborach samorządowych 2024 Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. PKW podała ostateczny rezultat liczenia głosów. Zobacz, jaki wynik osiągnęli kandydaci na wójta gm. Dziadowo Kłoda i kto został radnym gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dowiedz się, jak głosowali mieszkańcy oraz ile głosów zdobyli reprezentanci poszczególnych komitetów wyborczych.

📢 Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w gm. Bierutów w wyborach 2024 Poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. PKW podała ostateczny rezultat liczenia głosów. Zobacz, jaki wynik osiągnęli kandydaci na burmistrza gm. Bierutów i kto został radnym miasta z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dowiedz się, jak głosowali mieszkańcy oraz ile głosów zdobyli reprezentanci poszczególnych komitetów wyborczych.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Łosoś pieczony z cytryną i pietruszką. Wypróbuj najlepszy sposób na idealnie upieczoną rybę. Wyjaśniamy też, ile piec łososia Szukasz pomysłu na szybki do zrobienia obiad? Proponuję łososia pieczonego w folii, którego można przygotować zarówno w piekarniku jak i na grillu. Wypróbuj mój sprawdzony wielokrotnie sposób na to, by ryba zawsze była idealnie upieczona, soczysta i niezwykle aromatyczna. Pieczonego łososia zrobisz dosłownie w 20 minut!

📢 Samochód wbił się w ścianę budynku jednorodzinnego w Polanicy-Zdroju. Wiemy, jak to się stało. Zobaczcie zdjęcia Trudno sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Jakim cudem samochód osobowy marki Citroen przebił ścianę budynku i zawisnął w takiej pozycji? Policja w Kłodzku ustaliła już wstępnie okoliczności wypadku w Polanicy - Zdroju. Kierowca, starszy pan, stracił prawo jazdy... 📢 WEEKEND W Przesiece na Dolnym Śląsku zakwitły japońskie wiśnie. Wyglądają i pachną obłędnie. Możne je podziwiać w Siruwii - Małej Japonii Szpalery różowych, kwitnących japońskich wiśni wyglądają i pachną obłędnie. Nie trzeba jechać do Japonii, by je podziwiać. Wiśnie zakwitły w Siruwii - Małej Japonii w Przesiece na Dolnym Śląsku. Jeszcze tu nie ma tłumów. Przyjedźcie teraz, by świętować Sakura Hanami. To japońska tradycja oglądania i podziwiania kwitnących wiśni japońskich, która liczy kilkaset lat. Łączy się z rodzinnymi spotkaniami, piknikami i radosną atmosferą. Sprawdźcie jak dojechać do Siruwii, ile kosztują bilety i gdzie zostawić samochód.

📢 XV Jubileuszowa Gala "Osobowości i Sukcesy Roku" Dnia 8 kwietnia br. odbyła się w Warszawie XV. Jubileuszowa Gala „Osobowości i Sukcesy która zgromadziła liczne grono znamienitych osobowości ze świata kultury, sztuki i nauki, a także przedsiębiorców i twórców internetowych. 📢 Stara Kopalnia w Wałbrzychu i tajemnice zamkniętej części. Tych zdjęć i takich detali jeszcze nie widzieliście, zobaczcie Tych zdjęć z zamkniętej części Starej Kopalni w Wałbrzychu jeszcze nie pokazywaliśmy. To najnowsze ujęcia obiektu, który ma być zabezpieczony i udostępniony turystom, jako tzw. trwała ruina. Właśnie to miejsce budzi teraz emocje i ciekawość zwłaszcza miłośników urbexu, ale także turystów odwiedzających Starą Kopalnię.

📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024. PKW podała zbiorcze dane W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

📢 Ile zarabia radny? Wysokość diet w gminach może zaskoczyć. Nieobecność na sesji wiąże się w potrąceniami Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady.

📢 Krzysztof Bosak: rywalizacja była bardzo trudna i twarda Rywalizacja była bardzo trudna i twarda, ale to jest wieczór, kiedy ci, którzy pokazali wolę walki, mogą mieć satysfakcję - powiedział w niedzielę wieczorem jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych. 📢 Wybory samorządowe 2024. Sprawdź, ile można zarobić jako burmistrz, prezydent miasta i wójt. Te kwoty robią wrażenie Wybory samorządowe 2024 częściowo za nami, ponieważ w kilku miastach za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Frekwencja, według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat), wyniosła 51,5 proc. To dobry moment, żeby sprawdzić, ile zarobią wójt, burmistrz, czy prezydent w miejscowościach, w których mieszkamy. Konkretne kwoty i takie zarobki mogą być niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Ile wynosi wypłata lub honorarium burmistrza i prezydenta?

📢 Oszukany przez internet stracił blisko 400 tys. zł. Policjanci ostrzegają przed nową metodą wykorzystywaną przez cyberoszustów Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, kuszony obietnicą szybkich zysków z inwestycji online, stracił blisko 400 tys. zł, umożliwiając przestępcom dostęp do jego konta bankowego. Śląska policja, która prowadzi tę sprawę, zwraca uwagę na rosnący problem oszustw inwestycyjnych w internecie i apeluje o ostrożność. 📢 Wyniki wyborów samorządowych na prezydenta. W tych miastach nie potrzeba II tury Powoli spływają ostatnie wyniki wyborów samorządowych 2024. W wielu miastach sprawa jest już rozstrzygnięta. Mieszkańcy wskazali nowych włodarzy, którzy zwyciężyli w pierwszej turze. W niektórych ośrodkach, mimo braku pełnych wyników, również wszystko wydaje się jasne. 📢 Koalicje PiS z Konfederacją w sejmikach wojewódzkich? Radosław Fogiel: Jesteśmy otwarci – Polacy jasno wskazali, jaką partię darzą największym zaufaniem – powiedział i.pl, komentując zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w sejmikach wojewódzkich, poseł Radosław Fogiel. – W samorządach dużo więcej kwestii opiera się po prostu o sprawy lokalne. Jesteśmy więc otwarci na koalicje – odpowiedział pytany o ewentualne koalicje w sejmikach z Konfederacją.

📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu: Jacek Sutryk i Izabela Bodnar w drugiej turze Pierwsze wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu zapowiadają drugą turę. Jacek Sutryk oraz Izabela Bodnar zmierzą się w walce o fotel prezydenta Wrocławia. 📢 Wybory samorządowe 2024. Koalicja Obywatelska z władzą w 10 sejmikach wojewódzkich W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

