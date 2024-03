Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Duża akcja poszukiwawcza służb ratowniczych w Świebodzicach. Zaginął Robert Stec. Zobacz zdjęcia z akcji”?

Przegląd lutego 2024 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Duża akcja poszukiwawcza służb ratowniczych w Świebodzicach. Zaginął Robert Stec. Zobacz zdjęcia z akcji W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów. 📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 Na Wielkanoc robię ciasto drożdżowe z rodzynkami. Ten wypiek smakuje jak od babci. Znika w mgnieniu oka Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.

Prasówka marzec Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym. 📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Poważny wypadek w zakładzie produkcyjnym na Dolnym Śląsku. 40-latek przygnieciony paletą wypełnioną towarem. Lądował LPR Do zdarzenia doszło 15 lutego około godz. 12 na terenie zakładu produkcyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim w powiecie ząbkowickim. Mężczyznę w stanie ciężkim zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. 📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta?

📢 Protestujący rolnicy blokują Psie Pole we Wrocławiu, planują przenieść protest do centrum miasta. Zdjęcia z protestu W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja.

📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. W Sadach Górnych blokowali rondo, to jeszcze nie koniec ZDJĘCIA Ogólnopolski protest rolników może trwać nawet 10 dni. Dzisiaj w kilku miejscach Dolnego Śląska rolnicy blokowali ruch uliczny. "Sorry, ale tylko tak będziemy słyszani" - głosiły napisy na transparentach. Zobaczcie zdjęcia z protestów na S3 w Sadach Górnych.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy? 📢 9 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Dolnym Śląsku. Tylko godzina jazdy z Wrocławia, w sam raz na weekend Gdzie wybrać się z Wrocławia na krótką, jednodniową wycieczkę? Wyszukaliśmy dla was 9 niezwykłych miejsc, położonych niecałą godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska, w sam raz na krótkie weekendowe wypady. Sprawdźcie, jakie niesamowite zabytki, cuda przyrody, ciekawostki, atrakcje dla dzieci, a nawet miejsca w sam raz na randkę znajdują się tak blisko Wrocławia.

📢 Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mistrz Karpia 2023 wyłoniony. Kucharze pokazali, jak przyrządzić kultową rybę. Jakie danie zwyciężyło? WIDEO, ZDJĘCIA”? 📢 Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Bierutowie? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na torach na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Utrudnienia na kolei, ponad 100 minut opóźnienia AKTUALIZACJA”?

