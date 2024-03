Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Bierutów, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przegląd tygodnia: Bierutów, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

Od piątku 22 marca do niedzieli 24 marca we wszystkich sklepach Castorama trwa akcja „Kwiaty za elektrograty". To świetna okazja na pozbycie się elektrośmieci i zyskanie darmowych sadzonek bratków. Szczegóły poniżej.