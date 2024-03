Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sposoby na ciekawe i udane lekcje. Jak je przygotować i przeprowadzić? Te triki warto znać”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sposoby na ciekawe i udane lekcje. Jak je przygotować i przeprowadzić? Te triki warto znać – W wielu sytuacjach powodzenie sprawy zależy od jej rozpoczęcia. Dobry początek daje energię do działania, a złego rozpoczęcia nie daje się często naprawić aż do końca. Nauczyciel jest jak skoczek narciarski, wiele zależy od wybicia się na progu. Jeśli będzie nieprawidłowe, to cały skok nie będzie dobry – mówi Danuta Sterna, nauczycielka i promotorka oceniania kształtującego. Jak zacząć i poprowadzić lekcję, aby była udana? Sprawdź rady ekspertów i praktyków. 📢 Wypadek na DK 35 pod Wrocławiem. Doszło tam do czołówki, dwie osoby trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana Dwie osoby trafiły do szpitala po groźnym wypadku na DK35 koło Wrocławia. Zderzyły się tam dwa samochody: dostawczy z osobówką. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności wypadku i zabezpieczają dowody na miejscu zdarzenia.

📢 7 wyjątkowych polskich pałaców na starych zdjęciach i pocztówkach. Jak wyglądały przed wojną i w czasach PRL? Jakie historie opowiadają? Zwiedzanie zabytkowych pałaców, wspaniałych siedzib dawnych królów, książąt i magnatów, to świetna przygoda, która w dodatku może nas sporo nauczyć. Jest sposób na to, by zwiedzać polskie pałace nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Sekrety przeszłości zdradzają stare zdjęcia. Poznajcie ciekawe historie 7 fascynujących polskich pałaców, opowiedziane na archiwalnych zdjęciach i zabytkowych pocztówkach.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak zachęcić i nauczyć nastolatków gotowania? Zasada 5U i Talerz Zdrowego Żywienia to dobry start Gotowanie to nie tylko umiejętność, ale również styl życia. Dla nastolatków, którzy często zaczynają budować swoją tożsamość i nawyki żywieniowe, samodzielne gotowanie jest ważnym elementem codzienności. Nie tylko pomaga kontrolować wagę i utrzymywać zdrowie fizyczne, ale także wzmacnia relacje przy wspólnym spożywaniu posiłków. Do samodzielnego gotowania i świadomego odżywiania zachęca Akademia Lubella – program edukacyjny kierowany do uczniów klas VI-VIII ze szkół podstawowych w całym kraju. Na początek wystarczy każdego dnia stosować kilka prostych zasad i zapoznać się z modelem Talerza Zdrowego Żywienia.

📢 Nietypowe zgłoszenie z Dolnego Śląska. Strażacy sprawdzili radioaktywne urządzenie Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione. 📢 Tragiczny wypadek w Zamku Książ. Nie żyje 38-letni pracownik zamku Tragiczny wypadek w Zamku Książ w Wałbrzychu. Dzisiaj (27 marca) zginął 38-letni pracownik zamku. Został przygnieciony przez drewniane stoły. Na miejscu pracuje policja, prokuratura, straż pożarna, pojawiło się też pogotowie ratunkowe, ale życia mężczyzny nie udało się uratować. Pracownicy zamku są pogrążeni w bólu. 📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Pijany kierowca pędził samochodem po Wrocławiu jak szaleniec. Skasował mercedesa o wartości 150 tysięcy złotych, usłyszał zarzuty Są zarzuty dla wrocławianina, który w sobotni wieczór pędził kompletnie pijany ulicami miasta. Mężczyzna spowodował serię wypadków i zniszczeń na swojej drodze. Jego szaleńczą jazdę zakończyło uderzenie w drzewo. 📢 Rozszerzona matura z fizyki 2024. Wymagania, terminy, typy zadań. To warto wiedzieć przed maturą z fizyki Maturę z fizyki zdają zwykle osoby, które są zdecydowane na studia politechniczne. W 2024 roku na egzaminie dojrzałości wciąż obowiązywać będzie okrojony zakres ujęty w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym będzie przebiegała jak ta ubiegłoroczna. Zobacz, jak wygląda egzamin, w jaki sposób najlepiej się do niego przygotować i jakie zadania mogą być w arkuszu CKE.

📢 Czy sprzątanie w niedzielę to grzech? To zależy! Zobacz, o czym musisz powiedzieć przy spowiedzi Grzechy i spowiedź mogą wzbudzać u katolików mnóstwo emocji, od niezgody na zasady ustalone przez kościół, aż po wstyd. Jednym z kontrowersyjnych grzechów jest praca w niedzielę, w tym sprzątanie tego dnia. Ostatnio na ten temat wypowiedział się ksiądz Sebastian Picur, Tiktoker, którego rady z zaangażowaniem śledzi młodzież. 📢 Zakaz jednorazowych e-papierosów od maja 2024 r? MZ pracuje nad ustawą Mają kolorowe opakowania i bajeczne smaki, są tanie i leżą obok słodyczy. Używa ich co drugi uczeń, często więcej niż nałogowy palacz. „Jednorazówki” sieją spustoszenie w zdrowiu dzieci i młodzieży i znikną ze sklepów przed wakacjami, możliwe, że już od maja. 📢 Międzynarodowe Targi Turystyczne i czasu wolnego we Wrocławiu to ponad 200 wystawców i ponad 10 tysięcy odwiedzających. Zdjęcia i film Międzynarodowe Targi Turystyczne i czasu wolnego we Wrocławiu to propozycje 200 wystawców, które przyciągnęły ponad 10 tysięcy odwiedzających. Odbywają się na Stadionie Wrocław, gdzie zorganizowano także mnóstwo imprez towarzyszących. Targi można odwiedzić dzisiaj, 24 marca.

📢 Wiosenny Restaurant Week to 51 restauracji i popisowe menu Wiosenna edycja popularnego festiwalu kulinarnego Restaurant Week 2024 przyciąga uwagę 400 restauracji z całej Polski, w tym aż 51 z Wrocławia. Niepowtarzalne doznania smakowe są tu gwarantowane! 📢 Zmiana godziny wylotów przez biuro podróży wciąż budzi kontrowersje. „​​Nikt nikomu nie robi na złość i nie zabiera celowo wakacji” Atutem wycieczek zorganizowanych jest bez wątpienia ich gotowy plan, co znacząco odciąża każdego z uczestników podróży. Niestety, nawet grafik tego typu wczasów potrafi znacząco się zmienić, a powodem jego korekty są często zmiany godzin lotów. O tym, dlaczego tak się dzieje i co zrobić, jeśli znajdziecie się w podobnej sytuacji, przeczytacie w poniższym artykule.

