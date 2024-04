Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na Autostradzie A4 koło Wrocławia. Kierowcy utknęli w korkach w stronę Legnicy, samochody blokują lewy pas ruchu”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek na Autostradzie A4 koło Wrocławia. Kierowcy utknęli w korkach w stronę Legnicy, samochody blokują lewy pas ruchu W piątkowe przedpołudnie, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Ten niefortunny incydent spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, tworząc długi korek w kierunku Legnicy. Kierowcy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zdarzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż lewy pas jezdni pozostanie zablokowany do czasu zakończenia działań policyjnych. 📢 Zmiany dla kierowców. Te przepisy mogą wejść w życie - będą nowe ograniczenia Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opracowują zestaw przepisów dotyczący polskich kierowców. Regulacje mają dostosować krajowe prawo do wymogów unijnych.

📢 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. W prosty sposób unikniesz kary Każde zachowanie kierowcy odwracające jego uwagę od sytuacji na drodze może spowodować zagrożenie. Mimo wielu apeli policji, kierowcy wciąż łamią ten przepis.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedy najlepiej pić kawę? Ekspertka ds. snu mówi, o jakiej godzinie wypijać „małą czarną” Wstajesz rano i pierwsze, o czym myślisz, to kawa? A może marzy ci się kawa podana do łóżka? Zastanów się, czy to na pewno dobry pomysł. Ekspertka ds. snu, dr Deborah Lee, twierdzi, że istnieje optymalny czas na wypicie kawy. I wcale nie powinnaś robić tego jak najszybciej po pobudce. Sprawdź, o jakiej porze dnia najlepiej pić kawę, żeby skorzystały na tym twoje ciało i umysł.

📢 Energylandia triumfuje jako najpopularniejszy park wodny w Europie. Co sprawia, że jest najlepsza? Niezależnie od tego, czy szukasz ekstremalnych zjeżdżalni, czy rodzinnych basenów, Energylandia w Polsce jest jednym z najpopularniejszych europejskich parków wodnych. Z roku na rok przyciąga coraz większą uwagę, co potwierdzają liczby. 📢 Masz taki typ sylwetki? To większe ryzyko raka jelita grubego! Badanie wskazało dwa rodzaje budowy ciała u zagrożonych osób Jeśli masz jeden z tych dwóch typów sylwetki, zadbaj szczególnie o profilaktykę raka jelita grubego. Budowa ciała to kwestia genów, a te wpływają też na ryzyko rozwoju nowotworów. Naukowcy odkryli też więcej na temat powiązanych typów raka i znaczenia tego, czy jest się wysokim. 📢 Olimpijskie emocje w sercu miasta: Paryż otwiera strefy kibica na igrzyska olimpijskie Paryż ogłosił powstanie 26 bezpłatnych stref kibica podczas nadchodzących igrzysk olimpijskich, które odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia. To wydarzenie ma przejść do historii jako jedna z największych imprez w stolicy Francji.

📢 Spróbuj, a już nigdy nie zrobisz inaczej! 3 sprawdzone sposoby na przechowywanie rzodkiewki. Będzie chrupiąca i jędrna Lubisz rzodkiewkę, ale nie wiesz, jak ją przechowywać? Mam dla ciebie dwa sprawdzone sposoby, które sprawią, że rzodkiewka będzie jędrna i chrupiąca. Zobacz, co zrobić, żeby rzodkiewka nie była miękka i zachowała dłużej świeżość. 📢 Co będzie motorem biznesu i inwestycji do 2028 roku? – W ciągu najbliższych czterech lat, chmura obliczeniowa stanie się nieodłącznym elementem budowania konkurencyjności dla przedsiębiorstw – podaje Gartner. Wraz z rosnącą deglobalizacją i fragmentaryzacją gospodarki, w tym szczególnie wynikającej z pandemii oraz konfliktu w Ukrainie, wzrośnie znaczenie „suwerennej chmury”. W obliczu wzrostu zagrożeń ze strony cyberprzestępczości i konfliktów geopolitycznych, coraz więcej instytucji publicznych i przedsiębiorstw będzie szukać sposobów na zapewnienie sobie najwyższego poziomu kontroli nad danymi i usługami.

📢 O czym świadczą białe plamy na paznokciach? Powody mogą cię zaskoczyć. Na liście m.in. manicure i leki Zapewne w jakimś momencie swojego życia mogłaś zauważyć białe plamy na paznokciach. Zastanawiałaś się, co mogą oznaczać? Powodów białych śladów na płytce paznokcia może być wiele. Zwykle nie oznaczają nic poważnego, jednak czasami mogą być nieoczywistym objawem choroby. Sprawdź, o czym świadczą białe plamy na paznokciach. 📢 Bieguni Olgi Tokarczuk na 15. Leo Festiwalu (10–19 maja 2024) Wybierz się w muzyczną podróż podczas Leo Festiwalu! Od 10 do 19 maja zapraszamy na koncerty w miejskiej przestrzeni Wrocławia i muzyczną niespodziankę z udziałem publiczności. W finale inspirowanym powieścią „Bieguni” Olgi Tokarczuk Marcin Masecki i Mariusz Bonaszewski wystąpią w towarzystwie NFM Orkiestry Leopoldinum pod dyrekcją Christiana Danowicza.

📢 Garnitur damski, który założysz na komunię 2024. Będziesz chciała w nim chodzić przez okrągły rok! Garnitur damski na komunię 2024 to świetny sposób na elegancki i jednocześnie wygodny look. Taka propozycja coraz chętniej jest wybierana przez mamy trzecioklasistów – stanowi rewelacyjną alternatywę dla sukienki. Na garnitur damski decydują się również kobiety plus size. Zainspiruj się stylizacjami gwiazd, które wyznaczają trendy modowe. 📢 Mio MiVue C595W Dual. Nowy zestaw podwójnych wideorejestratorów Marka Mio prezentuje swój najnowszy zestaw: MiVue C595W Dual. Kamera przednia jest wyposażona we wszystkie niezbędne funkcje do uzyskania wysokiej jakości nagrań jak dobrze znany sensor STARVIS z jasnym obiektywem, GPS, Wi-Fi. Uzupełnieniem zestawu jest kamera tylna MiVue T35. Z takim zestawem kierowca może mieć pewność, że jego pojazd jest odpowiednio chroniony z przodu i z tyłu.

