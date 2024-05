Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Bierutów, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przegląd tygodnia: Bierutów, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Maj obiecuje być miesiącem intensywnych emocji, przełomów i romantycznych uniesień. Gwiazdy rzucają swe światło na nasze związki, inspirując do głębszego zrozumienia siebie i partnera. Sprawdź w naszej galerii, co dla Ciebie pokazały karty.

Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.