Maj 2024 w Bierutowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. Tymczasem po tym, jak firma Business Bar stwierdziła, że nigdy nie przejęła załogi Compassu. Otrzymaliśmy oświadczenie tej ostatniej firmy, poniżej jego treść.

Szpalery różowych, kwitnących japońskich wiśni wyglądają i pachną obłędnie. Nie trzeba jechać do Japonii, by je podziwiać. Wiśnie zakwitły w Siruwii - Małej Japonii w Przesiece na Dolnym Śląsku. Jeszcze tu nie ma tłumów. Przyjedźcie teraz, by świętować Sakura Hanami. To japońska tradycja oglądania i podziwiania kwitnących wiśni japońskich, która liczy kilkaset lat. Łączy się z rodzinnymi spotkaniami, piknikami i radosną atmosferą. Sprawdźcie jak dojechać do Siruwii, ile kosztują bilety i gdzie zostawić samochód.