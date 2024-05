Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Bierutów, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie musisz rezygnować z przyjemności, jaką daje ci podjadanie słonych przekąsek. Wystarczy, że chipsy i słone orzeszki zamienisz na te produkty, a poczujesz się lżej, zdrowiej i odzyskasz energię. Są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Od nich nie przytyjesz. Korzystnie wpływają też na pracę serca i mózgu, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu we krwi, a nawet poprawiają pamięć i samopoczucie.

Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com.