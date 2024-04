Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Bierutów, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Turbacz to najwyższy szczyt Gorców i jeden ze szczytów Korony Gór Polski. Niezwykłe ukształtowanie sprawia, że dość łatwo go zdobyć i nadaje się w sam raz na weekendową wycieczkę. Który szlak na Turbacz jest najlepszy, najkrótszy albo najpiękniejszy? Co oferuje schronisko na Turbaczu? Co widać z kamery internetowej? Sprawdź w praktycznym przewodniku i zdobądź Turbacz już w najbliższy weekend.