Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Bierutowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na torach na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Utrudnienia na kolei, ponad 100 minut opóźnienia AKTUALIZACJA”?

Przegląd stycznia 2024 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek na torach na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Utrudnienia na kolei, ponad 100 minut opóźnienia AKTUALIZACJA Do śmiertelnego wypadku na torach doszło dzisiaj, 29 stycznia na linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. Potrącony został 37-letni mężczyzna z powiatu wałbrzyskiego. Do tragedii doszło za stacją Boguszów - Gorce Zachód. Na miejscu pracują służby, w tym policja i prokurator. Niektóre pociągi mają nawet 100 minut opóźnienia 📢 Rozgrzewający butter chicken. Oto przepis na maślanego kurczaka w pomidorowym sosie garam masala. Pyszny obiad w orientalnym stylu Indyjskie danie butter chicken to delikatny kurczak w pysznym sosie z pomidorami z dodatkiem śmietanki. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza dodatkowi sporej ilości masła, a także aromatycznym przyprawom, w tym orientalnej mieszance garam masala. Mam dla ciebie prosty przepis na taką potrawę.

📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju.

Prasówka luty Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Magiczne drewno ze Świętego Drzewa oczyszcza i uspokaja. Ekspertka mówi, jak działa Palo Santo i czy można je zastąpić innym kadzidłem Palo Santo to wyjątkowe drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Palone wydziela słodki, aromatyczny dym, któremu przypisywane są różne właściwości. Pali się je, aby oczyścić przestrzeń i umysł ze złej energii. Pomaga ukoić nerwy i sprzyja medytacji. O tym, skąd wzięła się moda na palenie Świętego Drewna i czym można je zastąpić, opowiada nam „słowiańska wiedźma”, ekspertka od naturoterapii – Julia Wizowska. 📢 Pożar w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Duże zadymienie - ewakuacja tysiąca osób! Zdjęcia Dziś, 20 stycznia 2024, po godz. 17 w pełnej odwiedzających galerii handlowej w Wałbrzychu wybuchł pożar. Na miejsce wysłane zostały zastępy strażackie z wałbrzyskich jednostek. Razem z policją i ochroną ewakuowano około tysiąca osób.

📢 Najbardziej niesamowite ulice na świecie. Która jest najkrótsza, a która najwęższa? Poznaj miejsca, które pobiły rekordy Nasza planeta skrywa wiele zadziwiających miejsc – istnienie niektórych z nich mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego podróżnika. To, co dla jednych jest codziennością, innym wydaje się naprawdę niezwykłe – oto ulice, które pobiły światowe rekordy. Która z nich jest najkrótsza, a która najwęższa? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. 📢 Zachwycająca Francja: 11 najpiękniejszych miejsc UNESCO. Zamki, pałace, cuda starożytności – podziwia je cały świat Marzycie o wycieczce do Francji, o zwiedzaniu Paryża, Wersalu, zachwycających zamków w Dolinie Loary i innych niezwykłych zakątków i atrakcji tego kraju? Mamy dla was gotową listę pomysłów na wycieczki w czasie urlopu lub wakacji: 11 najpiękniejszych miejsc z francuskiej listy UNESCO. Znajdują się na niej wspaniałe zabytki, cuda przyrody i inżynierii, skarby starożytności – unikaty, które możecie podziwiać tylko w tym kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które miejsca UNESCO we Francji po prostu trzeba zobaczyć choć raz w życiu.

📢 Tragiczny wypadek na torach we Wrocławiu. Kobieta śmiertelnie potrącona przez pociąg na stacji Brochów Dramatyczny wypadek na dworcu we Wrocławiu. Na stacji w Brochowie pociąg Intercity kursujący z Bydgoszczy do Zakopanego śmiertelnie potrącił kobietę. Na miejscu tragedii pracują śledczy, którzy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Uwaga, są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Wrocław - Brzeg- Opole. 📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Mamy zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia. 📢 Pożar w hotelu Sandra Spa w Karpaczu. Zagrożenia nie ma. 400 ewakuowanych osób czeka, czy będzie mogło wrócić do pokoi Dzisiaj (22 stycznia) nad ranem w hotelu Sandra Spa w Karpaczu wybuchł pożar. Strażacy zjawili się natychmiast. Ewakuowano gości oraz personel hotelu. Trwa dogaszenie źródła ognia i oddymianie obiektu.

📢 25 najlepszych kierunków na podróż dla miłośników natury. Trudno o bardziej spektakularne krajobrazy Natura tworzy pejzaże tak niewiarygodne, że niekiedy ciężko uwierzyć w ich prawdziwość. Zapewniamy was jednak, że kierunki z poniższej listy istnieją naprawdę, a oglądane na własne oczy prezentują się jeszcze bardziej zniewalająco. Odkryjcie 25 miejsc na świecie, które powinien odwiedzić każdy miłośnik przyrodniczego piękna. 📢 Joanna Racewicz wygląda rewelacyjnie, a to za sprawą jej stylizacji. Ten komplet dresowy to hit zimy. Zobacz, jak pięknie modeluje sylwetkę Komplet dresowy składający się z bluzy i spodni na dobre zagościł w kobiecych szafach. Było to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie podczas pandemii. Wówczas to właśnie takie ciuchy były na topie. Teraz nie jest inaczej. Obecnie dresy są nie tylko praktyczne, ale i stylowe. Dowodem na to jest ostatni modowy wybór Joanny Racewicz.

📢 Mieszkanie do wynajęcia za mniej niż 1000 zł? To możliwe na Dolnym Śląsku! Wielu młodych ludzi startuje w dorosłe życie wynajmując mieszkania. Okazuje się, że na Dolnym Śląsku można wynająć mieszkania nawet taniej niż 1000 zł miesięcznie. Zebraliśmy dla Was takie oferty. Pod każdym zdjęciem znajdziecie lokalizację, opis i link do ogłoszenia. 📢 Tanie wakacje 2024: internauci podpowiadają zamienniki najbardziej popularnych kierunków. Co zamiast Santorini, Lizbony czy Paryża? Już pora planować wakacje i urlopy w 2024 r.! Gdzie się wybrać, by nie zbankrutować, ale jednak dobrze wypocząć, ubawić się, opalić i przywieźć do domu wspaniałe wspomnienia? Internauci przychodzą z pomocą i podpowiadają najlepsze tanie alternatywy dla popularnych wakacyjnych kierunków. Gdzie warto się wybrać zamiast Paryża, Santorini czy Lizbony? Sprawdźcie – propozycje internautów są naprawdę ciekawe i pomogą wam wybrać na wakacje miejsca z niższymi cenami i bez tłumów.

📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia. 📢 Wyjątkowe stroje na studniówce 2024 wywołały lawinę komentarzy. Internet oczarowany ubiorem uczniów. „Szyk i elegancja, brawo!” Stroje na studniówkę 2024 to temat, który z pewnością interesuje wielu maturzystów. Licealiści chcą wybrać idealną suknię lub garnitur oraz dodatki, które sprawią, że wyróżnią się z tłumu. W sieci pojawiło się nagranie z jednej z tegorocznych studniówek, a stroje maturzystów zachwyciły internautów. Zobaczcie.

📢 Niezwykły taniec na studniówce zachwycił internautów. Ten walc przejdzie do historii? „Łezka poleciała” Studniówki rozpoczynają się polonezem. Oprócz tego tradycyjnego, polskiego tańca młodzież nierzadko przedstawia także inne występy. Tegoroczni maturzyści z olsztyńskiego liceum pokazali niespodziankę, która zachwyciła internautów – z niezwykłą powagą i dokładnością zatańczyli walca. Koniecznie zobaczcie nagranie, które obiegło internet. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Oto zdjęcia ”?

