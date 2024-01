Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Bierutów, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Roman Biliński najlepszy w Manfeild! Kolejny triumf Polaka we FROC!”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Roman Biliński najlepszy w Manfeild! Kolejny triumf Polaka we FROC! Roman Biliński z kolejnym triumfem we FROC! Polski kierowca wygrał tym razem zawody na torze Manfeild. To kontynuacja udanej passy, która rozpoczęła się już tydzień temu w Taupo. 📢 Roman Biliński wraca na tor. Polak chce powtórzyć weekendowy sukces Już w najbliższy weekend Roman Biliński powróci do obowiązków w Formule Regional Oceania Championship. Nowozelandzki cykl startów pod patronatem Toyoty, w którym startują przyszłe gwiazdy motorsportu, przenosi się bowiem na tor w Feilding, którego patronem jest Chris Amon. 📢 To już ostatni moment, aby skosztować Burgera Drwala. Do kiedy będzie dostępny w McDonald’s? Czas zimowych przyjemności w McDonald’s dobiega końca. Burger Drwala od lat stanowi kluczowy punkt sezonowy oferty sieci. Jego powrotom towarzyszą liczne atrakcje oraz długie kolejki. Fani burgera oraz ci, którzy jeszcze nie poznali kultowej pozycji, muszą szybko udać się do wybranej restauracji – lada moment nie będzie jej już w menu.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?

📢 Oswojone stado saren i jeleni podchodzi do ludzi w Szklarskiej Porębie. Po tragicznej śmierci jelenia Bartka, mieszkańcy boją się o nie Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

📢 Ekspertka o fali zachorowań na RSV w Polsce. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla najmłodszych dzieci. Zobacz, jakie daje objawy Wirus RSV odpowiada za wiele z aktualnie diagnozowanych infekcji. Choroba ma objawy podobne do grypy lub COVID-19. Lek. Aneta Górska-Kot, ekspert pediatrii Grupy LUX MED, mówi o tym, jak przebiega zakażenie wirusem RSV i dla kogo może być ono szczególnie niebezpieczne. Ostrzega, że może ono prowadzić m.in. do zapalenia oskrzelików.

📢 Awaria systemu we Wrocławiu i drzewo na torach na trasie do Szklarskiej Poręby. W ruchu kolejowym są dzisiaj (24.01) duże utrudnienia Dzisiaj (24.01) podróżujący koleją na Dolnym Śląsku nie będą mieli łatwego życia. Z powodu uszkodzenia systemu na stacji Wrocław Grabiszyn większość pociągów nie może wyruszyć lub kontynuować jazdy. Dotyczy to także pociągów do Jeleniej Góry. Na dodatek na tory na trasie do Szklarskiej Poręby spadło drzewo i pociągi nie kursują. 📢 Szukasz pomysłu, gdzie spędzić wakacje 2024? Oto 5 powodów, dla których warto pojechać do Chorwacji Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju.

📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Praca w Służbie Więziennej na Dolnym Śląsku. Szukają strażników, wychowawców, pielęgniarek a nawet kucharza. Ile można zarobić? Służba Więzienia szuka wielu ludzi do pracy w zakładach karnych i aresztach śledczych na całym Dolnym Śląsku. Są oferty dla strażników ochrony, wychowawców, pielęgniarek a nawet kucharza. Poznaj oferowane warunki pracy i sprawdź, ile można zarobić. 📢 Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Oto 11 pomysłów na karnawałowe słodkości. Wśród nich nie tylko faworki W tłusty czwartek nie liczymy kalorii. Tego dnia można do woli zajadać się słodkościami. Jeżeli nie przepadasz za pączkami, to mamy kilka propozycji na osłodzenie końca karnawału. Zebraliśmy 11 propozycji, które umilą świętowanie tłustego czwartku.

📢 Magiczne drewno ze Świętego Drzewa oczyszcza i uspokaja. Ekspertka mówi, jak działa Palo Santo i czy można je zastąpić innym kadzidłem Palo Santo to wyjątkowe drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Palone wydziela słodki, aromatyczny dym, któremu przypisywane są różne właściwości. Pali się je, aby oczyścić przestrzeń i umysł ze złej energii. Pomaga ukoić nerwy i sprzyja medytacji. O tym, skąd wzięła się moda na palenie Świętego Drewna i czym można je zastąpić, opowiada nam „słowiańska wiedźma”, ekspertka od naturoterapii – Julia Wizowska. 📢 Wypadek podczas kuligu za ciągnikiem. Tylko jedna forma kuligu jest dozwolona na drodze publicznej Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.

📢 Już niedługo ponad 17 tys. Dolnoślązaków będzie zobligowanych do stawienia się na kwalifikacje wojskową. Kogo to ominie? Już za niewiele ponad tydzień ruszą kwalifikacje wojskowe dla dolnośląskiego. Blisko 17 tys. mieszkańców naszego województwa będzie musiało się stawić do wojska. Kto jest zobligowany do stawienia się na komisję, a kogo ten nakaz ominie?

