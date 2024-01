Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątek, 19 stycznia 2024 roku pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, a więc tzw. tabela wynagrodzeń nauczycieli. Na jej podstawie oblicza się pensje nauczycieli.

29 lutego zdarza się raz na cztery lata. Czy to oznacza, że osoby urodzone w tym dniu nie świętują swoich urodzin co roku? Kto miał szczęście urodzić się 29 lutego i jakim jest znakiem zodiaku. Tego wszystkiego dowiesz się z naszego materiału.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po ostatnich słowach Igora Bartosika, omawiającego nieścisłości filmów o tematyce Auschwitz z obozową rzeczywistością, wśród uczestników wykładu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zapanowała grobowa cisza. Wprawdzie tematyka była szeroka, ale najwięcej czasu poświęcono zagładzie, czyli od momentu przybycia ofiar na rampę w Birkenau do ich śmierci w komorze gazowej. Jest jeden film mający najmniej przeinaczeń i błędów merytorycznych.

Od 2023 roku ekoschematy są nowością w dopłatach bezpośrednich. Pierwsze płatności z tego tytułu powinny trafić na konta rolników w marcu tego roku, tymczasem branża zwraca uwagę na problem z ich rozliczaniem. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do ministra o zmianę terminów i wyznacznika.

Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

W styczniu obchodzimy dwa wyjątkowe święta – 21 stycznia Dzień Babci, a 22 stycznia Dzień Dziadka. To zatem znakomita okazja, aby wyrazić nasze uczucia, wręczając naszym babciom i dziadkom bukiet kwiatów. Zobacz, w których marketach znajdziesz kwiaty cięte i doniczkowe w najkorzystniejszych cenach. Niektóre promocje naprawdę zaskakują!

Osoby, które cierpią na strach przed lataniem, bardzo mocno przeżywają każdy rejs i obawiają się turbulencji. Chociaż w większości przypadków wstrząsy na pokładzie nie oznaczają niczego złego, nie należą do najprzyjemniejszych. Poznajcie listę europejskich tras, których powinni unikać cierpiący na awiofobię.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

W szkołach średnich odbywają się studniówki. Niektórzy uczniowie decydują się, by wykonać nietypowe polonezy czy inne tańce. Ta studniówka była jednak wyjątkowa z innego powodu. Osobą towarzyszącą jednej z uczennic był znany raper Mata. Zobaczcie, co zrobił na studniówce.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przerwie w dostępie do Profilu Zaufanego. Nieaktywna będzie także usługa składania podpisu zaufanego. – Osoby, które planowały załatwianie online spraw urzędowych powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi Profilu Zaufanego – podkreśla resort. Sprawdź ile potrwa przerwa w dostępie do usług.

15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia.