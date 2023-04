Przegląd prasy z tygodnia 23.04.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Sebastian Wyszyński ze Szczawna-Zdroju na Dolnym Śląsku w młodości sięgnął po mistrzostwo armwrestlingu, a po 40-tce postanowił spełnić marzenia. Został blogerem i modelem. Współpracuje ze znanymi markami, próbuje szczęścia na małym ekranie i jest zafascynowany filozofią. Kobiety zakochują się w jego wizerunku, a internauci proszą go o rady. Poznajcie naszego lokalnego celebrytę, wkrótce może być o nim głośno!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia podwyższającego kwotę minimalnego wynagrodzenia profesora, instytuty PAN otrzymają zwiększoną subwencję na pokrycie skutków tej regulacji, czyli podwyższenia wynagrodzeń minimalnych pracowników naukowych. MEiN planuje przeznaczyć na ten cel ok. 40 mln zł. Jak powiedział prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski, PAN jest w kiepskiej kondycji finansowej i brakuje środków nawet na płace minimalne dla pracowników. Ile wynoszą zarobki minimalne w instytutach Polskiej Akademii Nauk?

Tragiczny wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych, do którego doszło 18 kwietnia 2023 to ogromna strata dla wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. W wypadku, zginęło dwóch strażaków w czasie wolnym od służby, a trzeci został ranny. O ich życie walczyło 12 zastępów strażackich.

28 i 29 kwietnia ponad 50 najlepszych browarów z całego świata spotka się we wrocławskiej Czasoprzestrzeni, gdzie wspólnie zaprezentują swoje najnowsze premiery. A wszystko to zgodnie z regułą – płacisz raz, pijesz ile chcesz! Uczestnicy wydarzenia skosztują szerokiej gamy piw rzemieślniczych, w tym nowatorskich smaków, limitowanych wydań, oraz eksperymentalnych połączeń. Ale festiwal to nie tylko degustacje!