Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Po mroźnej nocy, 10 stycznia 2024 o poranku na dolnośląskich torach duże utrudnienia. Przez zerwaną trakcję odnotowano utrudnienia w ruchu. Koleje Dolnośląskie prezentują listę linii kolejowych, którymi poranny dojazd do pracy i szkoły może dziś znacznie się opóźnić. O godz. 14, po zakończonych naprawach sieci, pociągi są opóźnione, odwołane i działa komunikacja zastępcza.

Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

Białe, delikatne płatki śniegu padające z nieba lub leżące grubą warstwą na ziemi i roślinach aż kuszą, żeby otworzyć usta i trochę ich „zjeść”. Ciekawi nas smak i odczucia sensualne, jakie temu towarzyszą. Ale czy to dobry pomysł? Sprawdź, czy jedzenie śniegu jest szkodliwe i na co należy zwracać uwagę. Już teraz pamiętaj: nigdy nie jedz żółtego śniegu!

Do 2 lutego na Dolnym Śląsku w kościołach w Wambierzycach, Bardzie, Wrocławiu, Kudowie-Zdroju i innych miastach można podziwiać wyjątkowe szopki z rzeźbionymi przed wiekami figurami św. Józefa, aniołów, pasterzy i Świętej Rodziny. Charakterystyczne w naszym regionie są ruchome elementy szopek, nawiązujące do Dolnego Śląska i Karkonosze w tle.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Jak nowe paliwo E10 działa na olej silnikowy? Czy w trosce o prawidłowe smarowanie silnika należy przedsięwziąć jakieś natychmiastowe kroki? Na pytania związane z nową benzyną wzbogaconą o większą niż do tej pory ilość biokomponentów i jej oddziaływanie na olej silnikowy odpowiada ekspert z Działu Technicznego TotalEnergies Marketing Polska.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

9 stycznia 2024 roku rozpoczęła się nowa odsłona ogólnopolskiej kampanii digitalowej wizerunkowej marki WeNet pod hasłem „Rozkręć swój biznes w sieci z WeNet”. W spotach reklamowych zobaczymy nową Ambasadorkę WeNet Maję Włoszczowską, jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w kolarstwie górskim na świecie oraz Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie sportowym, który od ponad 2 lat aktywnie rozwija swój biznes, korzystając z wsparcia profesjonalnych Doradców Internetowych WeNet. Spoty reklamowe kampanii będą wspierały szeroko zakrojone działania digitalna.

Karnawał to czas biesiadowania, spotkań towarzyskich, balów i dobrego jedzenia. W tym roku potrwa do 13 lutego, we wtorek przed Środą Popielcową. Sprawdźcie, czy znacie polskie tradycje. Opisujemy je w galerii. Które z nich przetrwały?