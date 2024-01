Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Roscon de reyes to tradycyjne, hiszpańskie ciasto, które wypieka się z okazji Święta Trzech Króli. Jest puszyste, słodkie od kandyzowanych owoców, pachnie rumem i pomarańczami. Można je także przełożyć kremem lub masą marcepanową.

Od późnych godzin wieczornych 3 stycznia 2024 nad Jeziorem Bystrzyckim trwa akcja poszukiwawcza. Służby poszukują zaginionej kobiety. 4 stycznia około godz. 9 natrafiono na obiekt, którym może być ciało człowieka. Potwierdzono, że to ciało poszukiwanej 57-latki.

Mężczyzna pracujący na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego zasłabł nagle. Resuscytację 56-latka prowadzili strażacy z Wałbrzycha oraz Świebodzic. Niestety, nie udało się go uratować.

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia, w którym pies pogryzł ze skutkiem śmiertelnym kilkutygodniowe dziecko - informuje portal zgorzelec.info.

Pieczarki to łatwo dostępne grzyby przez cały rok. Co więcej, z łatwością można uprawiać je samemu w chłodnym pomieszczaniu. Mając nadmiar pieczarek, można zastanawiać się, co z nich ugotować. Wybraliśmy 5 najlepszych dań, którymi nakarmisz całą rodzinę.