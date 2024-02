Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Od 1 marca 2024 waloryzacja rent i emerytur. Ile wyniosą renty, świadczenia i dodatki? Kwoty”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Od 1 marca 2024 waloryzacja rent i emerytur. Ile wyniosą renty, świadczenia i dodatki? Kwoty Już za kilka dni, 1 marca 2024, ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłaty emerytur wzrosną w tym roku o 12,12%. Sprawdziliśmy też do jakich kwot wzrosną najniższe świadczenia i dodatki do nich - podajemy ich nowy wymiar kwotowo. 📢 Tania wódka z popularnych dyskontów rozpija Polaków. Im tańszy alkohol, tym więcej pijemy. Ekspert alarmuje Biedronka i Lidl, prześcigają się w promocjach. Tym razem wojna popularnych dyskontów przeszła na inny poziom. Pół litra wódki za mniej niż 10 zł znika z półek sklepowych w tempie ekspresowym. Jednak tego typu promocje nie są pozytywne – nie promują bowiem ani zdrowia, a mogą pogłębiać i tak duży problem z alkoholem w Polsce.

📢 Kiedy nie mam czasu na gotowanie, przygotowuję ten makaron z łososiem. Sos, który do niego robię, jest obłędny. Wypróbuj choć raz! Delikatne mięso łososia i kremowy sos śmietanowy, obłędnie pachnący cytryną. To sposób na bardzo smaczny i niezwykle szybki do przygotowania obiad, którym zachwyci się cała rodzina. Wypróbuj ten przepis raz, a będziesz do niego wracać wielokrotnie.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na Wielkanoc piekę ciasto drożdżowe z rodzynkami. Ten wypiek smakuje jak od babci. Po prostu rozpływa się w ustach Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.

📢 Elden Ring DLC – zwiastun, epicka kolekcjonerka i więcej. Co wiadomo o pierwszym dodatku do hitu From Software? Stało się, wreszcie zaprezentowano pierwsze DLC do Elden Ring - Shadow of the Edtree. Wyczekiwany dodatek do hitu dostał zwiastun i datę premiery, ale nie tylko. Poznaliśmy także zarys fabuły oraz epicką edycję kolekcjonerską. Sprawdź szczegóły powrotu do mistycznego świata. 📢 Domowy pasztet warzywny na Wielkanoc. Ten przepis przebija smakiem mięsne przystawki. Tym daniem przełamiesz nudę Na Wielkanoc warto przyrządzić nie tylko dania mięsne, ale też te na bazie warzyw. Właśnie w tym czasie warto kulinarnie poeksperymentować i przygotować pasztet warzywny. Choć ten pasztet jest bez mięsa, to jego wyrazisty smak i delikatna konsystencja sprawią, że nawet fani wieprzowiny nie będą mogli się mu oprzeć. Wypróbuj prosty przepis na pasztet warzywny z pieczarkami.

📢 Top 7 – Te zwiastuny gier oglądano na potęgę w 2023 roku. Miejsce pierwsze to pewniak, a co z innymi grami? Nie ma dobrej promocji nowej gry oraz nakręcania emocji przed jej premierą bez zwiastunów. Te natomiast potrafią być wyjątkowe, a czasami nawet lepsze niż sama produkcja. Sprawdź, czy widziałeś wszystkie najchętniej oglądane zwiastuny gier z zeszłego roku. Może warto nadrobić zaległości? 📢 Podwyżki dla nauczycieli akademickich zagwarantowane. Minister podpisał ważne rozporządzenie Nauczyciele akademiccy otrzymają wyższe pensje. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał rozporządzenie o podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli akademickich – poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka resortu. Sprawdź, ile obecnie będzie zarabiał profesor uczelni, adiunkt oraz asystent wykładowcy.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym. 📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Uwaga. Duże utrudnienia na ważnych drogach Dolnego Śląska. Rolnicy blokują ruch na autostradzie A4 i ekspresówce Od czwartku, 15 lutego zaostrzyły się na Dolnym Śląsku protesty rolników. Najpierw przyjechali do Wrocławia i zebrali się przed budynkami Komisji Europejskiej, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. A ich przejazd utrudniał ruch. Dzisiaj, (20 lutego) postanowili protestować w regionie i w ten sposób zablokować najważniejsze drogi w województwie dolnośląskim. Utrudnienia i blokady są na autostradzie A4, na drodze ekspresowej S5 i drodze krajowej numer 3 i 8. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Dla niej różnica wieku w związku nie ma znaczenia. Magdalena Cielecka skradła serce wielu mężczyznom. Z kim jest teraz? Magdalena Cielecka to utalentowana, silna i przede wszystkim piękna kobieta. Ma na swoim koncie kilka medialnych związków. Do najgłośniejszych należał ten z Andrzejem Chyrą. Dzisiaj jej serce bije mocniej dla przystojnego aktora, który jest od niej młodszy o 16 lat. Zobacz, z kim spotykała się aktorka, która 20 lutego obchodzi urodziny. 📢 AAA AUTO z rekordowym wynikiem Rok 2023 był dla Aures Holdings operatora sieci AAA AUTO rekordowy. Międzynarodowy dealer samochodów używanych sprzedał, aż 98 134 samochody. To najlepszy wynik w 31 letniej historii firmy. 📢 150 tys. złotych dla psich ratowników z GOPR! Podsumowanie akcji "Przyjaźń Łączy - Wspólnie dla Zwierząt" W sercu każdego miłośnika zwierząt tli się ogromna chęć niesienia pomocy. Doskonałym tego przykładem jest akcja "Przyjaźń Łączy - Wspólnie dla Zwierząt", realizowana z inicjatywy lidera sklepów dla zwierząt Maxi Zoo we współpracy z Fundacją GOPR. Zaangażowanie klientów sieci oraz samej organizacji umożliwiło przekazanie aż 150 000 złotych na rzecz psów ratowniczych GOPR.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Mięso może być źródłem śmiertelnego zatrucia! Uważaj na to, gdzie kupujesz wyroby mięsne. Potem może być już za późno Wyroby mięsne z targu stały się przyczyną śmierci – o tym sobotnim wydarzeniu z Nowej Dęby mówi cała Polska. O zatrucie pokarmowe w przypadku „domowych” przetworów tego typu jest niezmiernie łatwo, tymczasem wciąż są nielegalnie sprzedawane i znajdują nabywców. Czym może grozić ich zjedzenie? Wyjaśniamy, dlaczego produkty mięsne należy kupować tylko w sklepie.

