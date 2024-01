Styczeń 2024 w Bierutowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś”?

Przegląd grudnia 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To specjalny model Lexusa. Został stworzony z myślą o graczach ”? 📢 Katastrofa budowlana w Sosnówce na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu i aresztowanie - aktualizacja - zdjęcia 23 grudnia po godz. 13 w Sosnówce pod Jelenią Górą miało miejsce tragiczne zdarzenie. Doszło tam do wybuchu na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracowali m.in. wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Na miejscu zdarzenia byli też policjanci z Komisariatu Policji w Karpaczu. Ich ustalenia przyczyniły się do aresztowania lokatora kamienicy.

📢 W co ubrać się na domówkę na sylwestra? Inspiracje strojami Małgorzaty Kożuchowskiej, Katarzyny Cichopek i innych celebrytek Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.

Prasówka styczeń Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Griswoldowie z Wałbrzycha będą mieć dwa razy więcej światełek niż Chevy Chase w kultowym filmie o świętach w krzywym zwierciadle. Mamy WIDEO Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy

📢 Dramat na drodze w drugi dzień świąt. Czołowe zderzenie z ciężarówką pod Świdnicą. Śmierć na miejscu We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego. 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Wigilia u milickich morsów, wyjątkowe świąteczne morsowanie. Mamy zdjęcia i film Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Katastrofa budowlana na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu w Sosnówce, jedno piętro budynku zniszczone - zdjęcia”?

📢 Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów Sklepy Żabka na stałe wkomponowały się w polski krajobraz. Są zawsze blisko, po drodze, a ideą ich funkcjonowania jest upraszczanie życia klientom i odpowiadanie na ich potrzeby. Jak wyglądały początki sieci sklepów Żabka, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie? I przede wszystkim – jak ważną rolę w całym rozwoju odegrali franczyzobiorcy prowadzący placówki pod jej szyldem? 📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 W Twierdzy Srebrna Góra oddano do użytku hotel i restaurację. Zobaczcie, jak klimatycznie wyglądają! ZDJĘCIA, WIDEO Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano właśnie w Twierdzy Srebrna Góra. Będzie można przenocować w historycznym miejscu, a całość robi wrażenie. Część pomieszczeń odkopano i oddano do użytku turystom. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Teraz, na Dolnym Śląsku, drewno opałowe kupisz taniej. Ceny pomału wracają do normy Ceny drewna opałowego w 2023 roku zależą od wielu czynników, takich jak region, gatunek drewna, stopień wysuszenia i popyt na ryku. Według danych z różnych źródeł, ceny drewna opałowego w 2023 roku są niższe niż w 2022 roku, kiedy to nastąpił znaczny wzrost kosztów tego surowca. Jednak to jeszcze nie powrót do normy, ponieważ ceny drewna opałowego są nadal wyższe niż przed pandemią koronawirusa.

📢 Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To prawdziwy skarb. Najstarsza moneta w Polsce. Warta jest każde pieniądze ”? 📢 Dla pieniędzy czy władzy odurzał i robił im nagie zdjęcia. Potem szantażował i bił ale wpadł Tropił ofiary jak myśliwy. Najlepiej te, które były atrakcyjne, miały pieniądze oraz znalazły się na życiowym zakręcie. Oferował pomoc i atencję, a gdy je złapał, zaciskał pętlę. Dla własnych korzyści potrafił je odurzyć i nakręcić film o charakterze pornograficznym, z ich udziałem. Jeśli się stawiały, szantażował, bił je i poniżał. Gdy szły na policję nazywał je alkoholiczkami oraz uzależnionymi od narkotyków prostytutkami, a najgorsze było to, że wymiar sprawiedliwości wolał wierzyć jemu. Do czasu… Co takiego zrobił „Iwo Rak” i komu nadepnął na odcisk, że dziś przebywa w areszcie?

📢 Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet? Jeśli marzycie o spędzeniu sylwestra i powitaniu nowego roku 2024 w Zakopanem u stóp Tatr, musicie się spieszyć. Miejsca na nocleg drożeją z każdym dniem, a liczba ofert gwałtownie maleje w miarę zbliżania się magicznej daty 31 grudnia 2023 i największej w kraju imprezy plenerowej – Sylwestra Marzeń. Sprawdźcie, ile kosztują obecnie noclegi w Zakopanem na sylwestra, ile trzeba zapłacić za pakiety sylwestrowe w domkach góralskich i hotelach i czy wstęp na Sylwester Marzeń jest biletowany. 📢 AAA Auto w Bielanach Wrocławskich powiększyło salon. Firma odnotowuje rekordową sprzedaż aut używanych Największy dealer samochodów używanych w Europie środkowo-wschodniej AAA Auto otworzyło nowy salon sprzedaży w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Tynieckiej. Dla klientów oznacza to większy wybór i komfortowe warunki podczas obsługi. Dzięki temu firma chce umocnić swoją pozycję na rynku Dolnego Śląska, ale też sprzedać najwięcej pojazdów w swojej historii.

📢 Hity Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Nie grzaniec, a właśnie to! Uwierzycie, że to największy hit na jarmarku? ZDJĘCIA, WIDEO Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to wydarzenie, na które czekają nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy całego Dolnego Śląska, a także turyści z Polski. Wielu z nich odwiedza przed świętami takie miejsca, aby poczuć magiczną atmosferę. We Wrocławiu jest na to gwarancja. Sprawdziliśmy, jakie są hity świątecznego jarmarku we Wrocławiu. Co trzeba zjeść, wypić, poczuć, zobaczyć? Odpowiedzi znajdziecie w materiale wideo! Co ciekawe nasi rozmówcy są zgodni, to nie grzaniec zajął pierwsze miejsce, a coś słodkiego, pachnącego i ciepłego...

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne