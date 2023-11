Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Lewana Mantidze i jego prace zna w Jeleniej Górze każdy mieszkaniec. Był autorem rzeźby jelonka, stojącego przy deptaku jeleniogórskim. Zdjęcia przy jelonku ma każdy turysta i mały jeleniogórzanin. Zrobił także rzeźbę wielkiego krzesła, stojącego przed Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze. To była jego macierzysta placówka. Stworzył w niej scenografie do wielu spektakli. Pracował także w innych polskich teatrach. Był malarzem, gawędziarzem, Gruzinem, który 30 lat temu wybrał Polskę za drugą ojczyznę.

Przebudowa zabytkowego XIX -wiecznego tunelu kolejowego na trasie Wrocław -Jelenia Góra była konieczna, bo w starym obiekcie było zbyt ciasno, by zmieściły się dwa pociągi. Prace dobiegają końca i wkrótce jazda po tej trasie będzie bezpieczniejsza i szybsza. Zanim to nastąpi, konieczne jest ponowne czasowe zamknięcie ruchu pociągów. Na odcinku trasy z Jeleniej Góry do Janowic Wielkich będzie autobusowa komunikacja zastępcza. Do kiedy będą utrudnienia?

