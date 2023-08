Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Śmiertelny wypadek koło Oleśnicy. Samochód uderzył w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją Do tragicznego wypadku doszło wczoraj w Dziadowej Kłodzie w powiecie oleśnickim. Młody kierowca nie zapanował nad samochodem i rozbił go na przydrożnym drzewie. Mężczyzna został poważnie ranny, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Zginął też jadący z nim pasażer.

📢 Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niebezpieczny, palący się już cztery razy problem mieszkańców Lubina i Kłopotowa. Dzikie wysypisko wciąż istnieje FILM”?

Prasówka sierpień Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej. 📢 Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce”?

📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego. 📢 Zebrałeś już porzeczki? Teraz zadbaj o krzewy, żeby miały dużo owoców w przyszłym roku. Sprawdź, jak pielęgnować i ciąć porzeczki Kiedy porzeczki skończą owocować, nie możemy ich zostawić samym sobie. Latem, po zbiorach trzeba zadbać o krzewy, bo to zapewni nam dobre plony w przyszłym roku. Ważne jest, między innymi przycięcie porzeczek, ale też ochrona przed chorobami. Sprawdź, jak pielęgnować porzeczki po zbiorach.

📢 Szaleniec igra ze śmiercią na ulicach Wrocławia. Wrzucił filmiki, policja już go namierza Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych! 📢 Strzelanina pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Strzelający mężczyzna został aresztowany. Nieoficjalnie: To była sąsiedzka kłótnia W Karwianach pod Wrocławiem w czwartek (13 lipca) wieczorem mężczyzna został postrzelony z broni palnej na ostrą amunicję. Sprawca, który oddał ogień w stronę poszkodowanego został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Nieoficjalnie od mieszkańców Karwian dowiedzieliśmy się, że poszło o wycięcie drzewa rosnącego przy granicy działek.

📢 Kiedy ścinać lawendę do suszenia? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, bo podpowiedzią są same kwiaty. Radzimy, jak dobrze suszyć lawendę Lawenda to nie tylko ozdoba ogrodu. Kwiaty lawendy warto ścinać i suszyć, bo mają wiele zastosowań. Pięknie wyglądają w suchych bukietach, można je wykorzystać do woreczków zapachowych, np. do odstraszania moli. Ale suszone kwiaty lawendy to także zioło, z którego można przygotować napar lub dodawać do zwykłych herbat. Zapach lawendy, również suszonej, relaksuje i uspakaja. Podpowiadamy, kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć, żeby zachowała wszystkie swoje walory. Podpowiadamy też, jak ją wykorzystać w domu. 📢 Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strzelanina w Karwianach pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Nieoficjalnie: sąsiedzi pokłócili się o drzewo”?

📢 Limity na e-recepty wprowadzone. Ważna zmiana: nie dotyczą recept refundowanych. Są jednak ograniczenia w zdalnym przepisywaniu leków Pacjenci muszą przygotować się na ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept, bo oprócz tych związanych z ich liczbą wprowadzane są kolejne limity. Zgodnie z zapowiedziami dotyczą one środków stosowanych w leczeniu psychiatrycznym. Resort zdrowia zrezygnował jednak ze zmian w wystawianiu recept refundowanych dla przewlekle chorych. Zobacz szczegóły. 📢 Wypadek śmiertelny na Dolnym Śląśku. Koło Oławy samochód zderzył się z kombajnem. Zginął młody kierowca Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie.

📢 Lwóweckie Lato Agatowe 2023 już w ten weekend! Będą stoiska z biżuterią i minerałami. Zaplanowano liczne koncerty 200 stoisk z minerałami, biżuterią, lokalnymi produktami i rękodziełem, ciekawe wystawy, parada poszukiwaczy skarbów i koncerty Michała Szpaka i Smolastego - 24. Lwóweckie Agatowe Lato zapowiada się wspaniale. Potrwa od 14 do 16 lipca. Już wiecie, gdzie pojechać w ten weekend.

📢 Skarb na budowie w Wałbrzychu. Ukryty był pod ziemią na remontowanej drodze 1 Maja w Wałbrzychu ZDJĘCIA Skarb ukryty był metr pod ziemią na ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Natknęli się na niego robotnicy pracujący przy remoncie tej drogi. W słoiku schowane były pieniądze, projekty i list w języku niemieckim. Komuś bardzo zależało na tym, aby rzeczy nie dostały się w niepowołane ręce. Słoik ukryty był na głębokości jednego metra. 📢 Wakacyjny wieczór z gwiazdami w Żmigrodzie. Zobaczcie ZDJĘCIA i FILM Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie odbył się wakacyjny koncert z cyklu "Wakacyjny wieczór z gwiazdami". Na scenie wystąpili: Izabela Możdżeń&Fresh Stars oraz Tadeusz Bogucki & Blues Menu. 📢 Ruszył nabór do programu stypendialnego „zDolny Śląsk” Rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk”, finansowanego z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Celem programu jest znoszenie barier w dostępie do oświaty i wspieranie uzdolnionej młodzieży na Dolnym Śląsku. Dotychczas z pomocy programu skorzystało ponad 2000 młodych, utalentowanych Dolnoślązaków.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...