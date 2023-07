Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych!