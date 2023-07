Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niebezpieczny, palący się już cztery razy problem mieszkańców Lubina i Kłopotowa. Dzikie wysypisko wciąż istnieje FILM”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Niebezpieczny, palący się już cztery razy problem mieszkańców Lubina i Kłopotowa. Dzikie wysypisko wciąż istnieje FILM Od kilku lat, na mocy obowiązujących przepisów jednoznacznie wiadomo, że za usunięcie odpadów z nielegalnego składowiska w Kłopotowie odpowiada Starostwo Powiatowe w Lubinie, które nie uchyla się już od podejmowania działań w tej sprawie. 📢 Dramat rodziny dzików. Dwie sieroty żyją w centrum dolnośląskiego miasta, ich matka zginęła potrącona przez samochód Mieszkańcy Wałbrzycha przechodzący przez Plac Teatralny w środowe popołudnie (26 lipca 2023) mogli usłyszeć donośne chrupanie. Lokalizujący ten nietypowy dźwięk dostrzegli dwa młode dziki posilające się tuż przy przystankach autobusowych przy ruchliwej ul. Sikorskiego. Udało nam się odtworzyć los tych warchlaków. To sieroty, ich matkę i śmiertelnie potraciło auto, straciły też dwoje rodzeństwa. Same ryzykują każdego dnia żyjąc przy dwupasmówce.

📢 Najlepszy deser na lato. Jak go serwować gościom? Zobacz, w jaki sposób podawać lody podczas letniego przyjęcia Pyszne lody i sorbety to jeden z najlepszych deserów na upał. Idealnie się sprawdzą zamiast ciasta po obiedzie, ale też warto je podać gościom podczas letniego przyjęcia. Podpowiadamy, jak elegancko serwować lody, żeby zachwycić gości. Sprawdź, jakie naczynia i akcesoria warto mieć w kuchni. Wykreuj w domu wyjątkowy deser!

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

📢 Żar się z nieba leje, a internet szaleje. Prognoza pogody na najbliższy tydzień dla dolnośląskiego. Jak Internauci śmieją się z upałów To normalne, że w lecie jest gorąco i trzeba ten czas jakoś przetrwać. Jedni włączają klimatyzację inni ten czas spędzają nad wodą, a jeszcze inni tworzą memy , które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie. 📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.

📢 Uwaga na upały w naszym regionie. Jest ostrzeżenie IMGW. Może być nawet 32 stopnie! IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu wydało kolejne ostrzeżenie przed upałem. Zapoznaj się z zaleceniami jakich powinno się stosować podczas takiej pogody. 📢 Lato a baseny na Oporowie kolejny rok w ruinie. Mnóstwo młodzieży, w końcu dojdzie tam do tragedii Kolejne lato w pełni a władze Wrocławia od lat nadal nie mają pomysłu, co zrobić z ruinami byłego basenu przy ul. Harcerskiej na Oporowie. Głębokie na cztery metry niecki są wypełnione wodą, w której zalega mnóstwo śmieci i butelek po alkoholu. Wśród nich pływają ryby, żaby i kaczki. Przy basenie gromadzi się też młodzież, urządzając niebezpieczne zabawy nad głęboką wodą i na dziurawych pomostach. Teren został przez miasto nieskutecznie zabezpieczony i od lat brakuje wciąż pomysłu, co zrobić z obiektem. Przez niekompletne ogrodzenie, każdy może tam wejść. Czy musi dojść do nieszczęścia, żeby władze miasta podjęły w końcu decyzję, co zrobić z niebezpiecznymi i popadającymi z roku na rok w coraz większą ruinę basenami? Zobaczcie film i zdjęcia.

