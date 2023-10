Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Bierutowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails”?

Przegląd września 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni. 📢 Święto Sadów w Wierzchowicach w powiecie milickim. Pyszne jabłka, gruszki, śliwki, miody. Sami zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA To już 25 lat, czyli ćwierć wieku, od kiedy w Wierzchowicach, w gminie Krośnice, pod koniec września organizowane Święto Sadów. Przez te lata to wydarzenie stało się nieodłączną tradycją, przyciągając stałych bywalców zarówno z Wrocławia, jak i z Wielkopolski.

Prasówka październik Bierutów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bierutowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małopolskie tereny zachwyciły Europejczyków. „Mało znany cud natury tuż pod Krakowem” polecany obcokrajowcom na wycieczkę Woj. małopolskie od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów – zarówno tych pochodzących z kraju, jak i ze świata. Okazuje się, że małopolskie tereny ponownie oczarowały obcokrajowców, którzy jedną z atrakcji regiony określają „mało znanym cudem natury tuż pod Krakowem”. Zobaczcie, gdzie już niedługo można spodziewać się napływu tłumów.

📢 Na alzheimera zachoruje 1 na 3 seniorów. Pacjenci są też niestety znacznie młodsi. To trzeba wiedzieć o objawach, diagnozie i przyczynach Choroba alzheimera to najczęstsza forma demencji, która jednak występuje nie tylko u seniorów. W rzeczywistości jest rozpoznawana nawet u 30-latków. O tej chorobie, a zwłaszcza jej początkowych objawach, warto wiedzieć jak najwięcej. Światowy Dzień Choroby Alzheimera, który jest obchodzony 21 września, to najlepsza okazja. Wczesna diagnoza może pomóc znacznie spowolnić jej rozwój i wydłużyć życie! 📢 Piękne święto sadów w Trzebnicy i zaproszenie na weekend. Można sobie nazrywać pysznych jabłek! ZDJĘCIA, FILM Kolorowe stragany, pełne rękodzieła miejscowych artystów, regionalne przysmaki oraz owoce z trzebnickich sadów to tylko część atrakcji Trzebnickiego Święta Sadów. To wydarzenie, które odbywa się już ponad 43 lata, stało się jednym z najważniejszych i najbardziej interesujących festiwali w regionie, wpisując się na stałe w kalendarz najciekawszych wydarzeń Dolnego Śląska.

📢 Ciastka ze śliwką i waniliowym serkiem – są proste i zawsze się udają. Zobacz na wideo, jak zrobić pyszne ciastka z ciasta francuskiego Ciastka z ciasta francuskiego to pyszny i szybki do przygotowania deser. Podpowiadam jak zrobić taki smakołyk z dodatkiem sezonowych owoców i delikatnego serka. To łatwe nawet dla początkujących kucharzy. Deser jest lekki, idealnie słodki i kusząco pachnie cynamonem. Sprawdź i wypróbuj przepis na francuskie ciastka ze śliwką i waniliowym serkiem. Zobacz na filmiku moje wskazówki krok po kroku.

📢 Dni Seniora we Wrocławiu rozpoczęte! Potrwają aż do połowy października. Tak się bawią, tak się bawią SENIORZY. Zobaczcie zdjęcia i film Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć. 📢 Wyciek gazu w Obornikach Śląskich. Interwencja straży pożarnej i ewakuacja ludzi W niedzielę, 10 września w miejscowości Oborniki Śląskie doszło do awarii w instalacji gazowej znajdującej się pod ziemią. Tuż obok trwała duża impreza masowa. Powiadomienie o wyczuwalnym zapachu gazu w okolicy kina zostało przekazane na stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego w Trzebnicy.

📢 Czy to przełom w sprawie likwidowanej porodówki w szpitalu w Miliczu? Wiele wskazuje, że porodówka zostaje! FILM Dotarła do nas informacja o zmianie stanowiska Starosty Milickiego, Sławomira Strzeleckiego, w kwestii likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w miejscowym szpitalu. Czy to oznacza, że starosta wycofuje się z decyzji, a milicka porodówka zostaje?

📢 W Mechnicach byk uciekinier nie chce wyjść z pola kukurydzy. W akcję odławiania zwierzęcia zaangażowała się straż pożarna Byk uciekinier z Mechnic koło Kępna stanowi potencjalne zagrożenie. Należy zachować szczególną ostrożność w jego obecności. To imponujące zwierzę waży ponad 400 kg, a gdy się rozpędzi może spowodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie. 📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. I choć od tego czasu minął zaledwie rok, to już są podejrzenia, że willa celebrytki jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 Kolejny sukces polskich drwali! Wywalczyli medale w Europejskim Pucharze Europy! Kolejny sukces polskich drwali ekstremalnych! Nasi zawodnicy od lat są w światowej czołówce tego emocjonującego i wymagającego niesamowitej tężyzny fizycznej sportu, a występ w European Nations Cup STIHL TIMBERSPORTS® w sportowym cięciu i rąbaniu drewna tylko to potwierdził. Biało-Czerwoni po raz trzeci z rzędu wracają z tej imprezy z medalem. Tym razem udało się wywalczyć trzecie miejsce, co jest dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. 📢 Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Bus zderzył się z ciężarówką, bardzo duże zniszczenia Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

📢 Modne paznokcie na koniec lata! Skuś się na błyszczące lavender nails. Ten kolor pięknie podkreśli powakacyjną opaleniznę Szukasz inspiracji na modne paznokcie po urlopie? Chcesz podkreślić swoją opaloną skórę dłoni i zaszaleć z manicurem? Postaw na lavender nails. Będziesz zachwycona tą stylizacją – zwłaszcza jeśli jesteś fanką minimalizmu z nutą szaleństwa!

