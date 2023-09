Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kolejny sukces polskich drwali ekstremalnych! Nasi zawodnicy od lat są w światowej czołówce tego emocjonującego i wymagającego niesamowitej tężyzny fizycznej sportu, a występ w European Nations Cup STIHL TIMBERSPORTS® w sportowym cięciu i rąbaniu drewna tylko to potwierdził. Biało-Czerwoni po raz trzeci z rzędu wracają z tej imprezy z medalem. Tym razem udało się wywalczyć trzecie miejsce, co jest dobrym prognostykiem przed nadchodzącymi mistrzostwami świata.

Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.

Dzisiaj, 4 września przed południem doszło do śmiertelnego wypadku przy ul. Kościuszki w Ścinawce Średniej. Na drodze w kierunku Nowej Rudy Słupiec przewróciła się ciężarówka. Kierowca zgiął na miejscu

Już po raz 10 Stronie Śląskie było gospodarzem nietuzinkowej szalonej rywalizacji sportowej podczas drezyniady przy zabytkowym dworcu kolejowym, który dziś od lat jest centralnym miejscem kultury, edukacji i turystyki w tej malowniczej gminie położonej w południowej części powiatu kłodzkiego. To nie tylko narciarska mekka Dolnego Śląska.

