Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Kac to stan, którego ludzki organizm wolałby nie przechodzić. Ból głowy, nudności, dezorientacja i wrażliwość na światło to kilka z uciążliwych symptomów, które mu towarzyszą. Ale czy może się zdarzyć, że ten stan nie przeminie i skończy się zgonem? Okazuje się, że tak. Eksperci ostrzegają przez „śmiertelnym kacem”.

Czy planujesz jesienny urlop za granicą? Ta pora roku może być doskonałym momentem na podróżowanie, ze względu na niższe ceny lotów i noclegów oraz mniejsze tłumy turystów. Jednak podróżowanie jesienią wiąże się również z różnymi warunkami pogodowymi. Dlatego warto dowiedzieć się, jak pakować się na tę porę roku. Swoimi wskazówkami co spakować na jesienną podróż po Europie podzieliła się tiktokerka Alidalifetravel.

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list.