Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Bierutowie?

Przegląd sierpnia 2023 w Bierutowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szyszki są świetne nie tylko dla dzieci do wykorzystana w szkolnych projektach. Mogą przydać się w domu i w ogrodzie na wiele różnych sposobów. Rozejrzyj się w lesie, parku, czy okolicy. Szyszki nie tylko pięknie wyglądają i mogą nas wprowadzić w jesienny nastrój, ale przydadzą się też w bardziej praktycznych celach. O jednym triku przed używaniem szyszek warto pamiętać.

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!