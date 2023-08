Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Bierutów, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co zrobić, żeby mieć szanse na wygraną? Wystarczy zgłosić swój film lub zdjęcie, zrobione smartfonem marki Huawei. Do wyboru jest 8 kategorii – 2 wideo i 6 fotograficznych. Na zwycięzców konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2023 czeka łącznie 59 nagród pieniężnych, w tym 3 główne po 10 000 dolarów oraz kilkadziesiąt nagród rzeczowych, takich jak m.in.: smartfon HUAWEI P60 Pro, smartwatche z serii HUAWEI Watch 4 czy słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i. Warto się pospieszyć, bo prace można przesyłać jedynie do wtorku 15 sierpnia 2023 r.

Bomba legnicka to tradycyjne ciastko piernikowe, które pochodzi z Legnicy. Jest to okrągłe ciasto z nadzieniem marcepanowo-owocowym, oblane czekoladą. Bomba legnicka ma długą i ciekawą historię, która sięga XIX wieku. Zobaczcie film, a dowiecie się gdzie możecie jej skosztować w Legnicy.