Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Bierutów, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego State of Poland, przedstawiciele władz Nowego Jorku oraz licznie przybyła polonia uczcili zasadzenie drzew w prestiżowej części Central Parku, nieopodal pomnika Jagiełły i Metropolitan Museum of Art. Ponad 300 jabłonek będących jednym z symboli Polski, który ma nie tylko cieszyć oczy, ale też przypominać o wspólnej historii. Każda jabłonka otrzymała imię postaci, która w istotny sposób wpłynęła na bieg relacji polsko amerykańskich. Wśród nich są bohaterowie znani z lekcji historii, ale także ci mniej znani lub całkowicie zapomniani. Swoje drzewko otrzymali m.in. Tadeusz Kościuszko, Merian C. Cooper, Kazimierz Pułaski, Mirosław Domińczyk, Michael H. Ollis, Ronald Reagan, Richard Pipes, Julien Bryan a także wielu innych. Każde drzewko oznaczone jest specjalną tabliczką i kodem QR dzięki którym nowojorczycy oraz odwiedzający Central Park turyści w prosty sposób będą mogli dowiedzieć się więcej o projekcie i samych bohaterach.

W Milickim Centrum Medycznym tworzone jest Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmie opieką pacjentów z trzech powiatów: oleśnickiego, trzebnickiego i milickiego. Jest to instytucja, która będzie stanowić wsparcie oraz źródło pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.