Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Bierutów, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Małopolskie tereny zachwyciły Europejczyków. „Mało znany cud natury tuż pod Krakowem” polecany obcokrajowcom na wycieczkę Woj. małopolskie od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów – zarówno tych pochodzących z kraju, jak i ze świata. Okazuje się, że małopolskie tereny ponownie oczarowały obcokrajowców, którzy jedną z atrakcji regiony określają „mało znanym cudem natury tuż pod Krakowem”. Zobaczcie, gdzie już niedługo można spodziewać się napływu tłumów. 📢 Film Cyberpunk 2077 dostał zwiastun. Zobacz, jak prezentuje się niezwykła produkcja, która pojawi się jeszcze przed CP 2077 Phantom Liberty Film Cyberpunk 2077 to coś, co może zaskoczyć fanów, ale i ucieszyć, szczególnie w oczekiwaniu na nadchodzący Cyberpunk 2077 Phantom Liberty od CD Projekt. Otrzymaliśmy już zwiastun nowej produkcji, który prezentuje się naprawdę dobrze i poznaliśmy też datę premiery, jednak jest i zła wiadomość dla polskich fanów. Sprawdźcie najważniejsze informacje o Cyberpunk 2077 The Movie.

📢 Henry Cavill jako Arthas w ekranizacji Warcraft? Grafiki SI pokazują słynnych aktorów w potencjalnym filmie i wygladają naprawde ciekawie Sztuczna inteligencja pokazała aktorską obsadę Warcraft: The Frozen Throne na podstawie pomysłu użytkownika serwisu Reddita. Grafiki wyszły znakomicie, w tym Henry Cavill jako Arthas, ale to nie wszystko. Kogo jeszcze „obsadzono” w produkcji i jak prezentują się słynni aktorzy w niecodziennym wydaniu? Sprawdź koniecznie.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Terminy odlotów z Portu Lotniczego Wrocław w sezonie zimowym 2023/2024 Kto powiedział, że wakacje muszą być tylko latem? Coraz więcej osób decyduje się na lot za granicę jesienią i zimą, uciekając przed deszczem i chłodem w Polsce. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się lotów w zbliżającym się sezonie? Lotnisko we Wrocławiu udostępniło nam nową, kompletną siatkę zimowych połączeń. Wszystkie kierunki i terminy odlotów znajdziecie w naszej galerii.

📢 Adrian Zandberg, Lewica Razem - najważniejsze informacje „Naszym zdaniem takie rozwiązanie – świeckie państwo i finansowy rozdział Kościoła od państwa – to jest coś, co przysłuży się państwu i religii”. (Adrian Zandberg: Konferencja prasowa w Rzeszowie, 26.09.2018 r.) 📢 WEEK Domy z drewnianymi, zdobionymi balkonami i szerokimi dachami. To nie Alpy, a Dolny Śląsk. Gdzie można podziwiać domy tyrolskie? Historia pobytu Tyrolczyków na Dolnym Śląsku jest fascynująca. Choć sięga lat trzydziestych XIX wieku, to do dzisiaj zachowały się ich ślady w naszym regionie. Są to domy, postawione prawie 200 lat temu przez Tyrolczyków. Z charakterystycznymi, drewnianymi balkonami i szerokimi dwuspadzistymi dachami, bardziej kojarzą się z Mayrhofen, Kutzbuhel, Landeck i innymi miastami tyrolskimi niż z Karkonoszami. Poznajcie historię Tyrolczyków na Dolnym Śląsku i dowiedźcie się, co jeszcze po nich pozostało. Z jakiego powodu Tyrolczycy wkrótce przyjadą do Kotliny Jeleniogórskiej do domów swoich przodków?

📢 Psycholog wskazuje trzy sygnały świadczące o tym, że związek może być toksyczny! Zwróć uwagę na te znaki Toksyczny związek potrafi skutecznie zamienić codzienność w męczarnie. Negatywnie wpływa na samopoczucie, a nawet zdrowie psychiczne. Zaburza codzienne funkcjonowanie relacji, ale też przekłada się bezpośrednio na emocje i reakcje ofiary. To niezwykle ważne, by umieć dostrzec toksyczne zachowanie i podjąć świadomą decyzję co do przyszłości znajomości. Przedstawiamy trzy kluczowe sygnały mówiące o tym, że możesz tkwić w związku z toksykiem. 📢 Dni Seniora we Wrocławiu rozpoczęte! Potrwają aż do połowy października. Tak się bawią, tak się bawią SENIORZY. Zobaczcie zdjęcia i film Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.

📢 Wyciek gazu w Obornikach Śląskich. Interwencja straży pożarnej i ewakuacja ludzi W niedzielę, 10 września w miejscowości Oborniki Śląskie doszło do awarii w instalacji gazowej znajdującej się pod ziemią. Tuż obok trwała duża impreza masowa. Powiadomienie o wyczuwalnym zapachu gazu w okolicy kina zostało przekazane na stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego w Trzebnicy. 📢 Czy to przełom w sprawie likwidowanej porodówki w szpitalu w Miliczu? Wiele wskazuje, że porodówka zostaje! FILM Dotarła do nas informacja o zmianie stanowiska Starosty Milickiego, Sławomira Strzeleckiego, w kwestii likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w miejscowym szpitalu. Czy to oznacza, że starosta wycofuje się z decyzji, a milicka porodówka zostaje? 📢 Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek?”?

