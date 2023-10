Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Słoneczna Malta chce przyciągać turystów przez cały rok, a nie tylko latem. Dlatego władze kraju ogłosiły specjalną promocję: rabat o wartości niemal 1400 zł dla tych, którzy zdecydują się spędzić jesienny urlop na pełnej atrakcji wyspie Gozo. Jak go zdobyć? Co można robić jesienią na Gozo? Sprawdźcie w naszym poradniku.

Sylwia Grzeszczak może się pochwalić bujnymi, gęstymi i długimi włosami. Chociaż nie często jej się zdarza radykalnie coś w sobie zmieniać, to nie oznacza, że nie miała epizodu, kiedy to jej kolor włosów zszokował wszystkich. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!