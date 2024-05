Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych, który odbędzie się w weekend 24-26 maja na Placu Wolności we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są chmiel, jabłka i winogrona. To wydarzenie, na którym pasjonaci piwa i tradycyjnych trunków będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie rzemieślniczych napojów.

Szukasz pomysłu na weekend na Mazowszu – krótką wycieczkę niedaleko Warszawy, do jakiegoś ciekawego i nieoczywistego miejsca? Świetnie się składa – 3 atrakcje Mazowsza zostały właśnie nominowane w plebiscycie Cuda Polski 2024. Przekonaj się, które zakątki województwa rywalizują o tytuł najlepszej turystycznej atrakcji. To jednocześnie gotowe pomysły na krótką weekendową wycieczkę pod miasto!

Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.