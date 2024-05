Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się w Bierutowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Wrocław Stare Miasto zatrzymali podejrzanego o napad z paralizatorem na pocztę we Wrocławiu. Znaleźli przy nim zrabowane pieniądze, maskę, paralizator i inne rzeczy, których użył podczas przestępstwa.

Tajemniczy kompleks Riese w Górach Sowich przyciąga turystów z Dolnego Śląska - i nie tylko - jak magnes. Jeśli wybieracie się do jego części - Podziemnego Miasta Osówka - transportem publicznym, to będziecie mieli ułatwione zadanie dzięki porozumieniu lokalnych władz z Kolejami Dolnośląskimi. Oto szczegóły.

Edukacja domowa jest coraz bardziej popularną formą nauki dzieci w Polsce. Dane pokazują, że liczba dzieci w edukacji domowej na początku roku szkolnego 2023/2024 wynosiła prawie 50 tysięcy. Szkoła w Chmurze jest jedną z najchętniej wybieranych szkół, w której uczniowie biorą sprawy w swoje ręce i sami przygotowują się do egzaminów. Jak wygląda trwająca właśnie rekrutacja do Szkoły w Chmurze?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym 2024 odbył się 16 maja. Tutaj znajdziesz arkusz maturalny i odpowiedzi z chemii rozszerzonej. Sprawdź jakich umiejętności CKE wymagała od zdających, jaka była treść zadań i poznaj rozwiązania przygotowane przez eksperta.

Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie nawiązuje do koncertów, które miały miejsce na wrocławskim Rynku z okazji przystąpienia oraz 10-lecia przystąpienia do UE — “Anioły Europy” oraz “Księga Aniołów i Ludzi”.

Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Kamiennej Górze dzisiaj (16 maja) rano. Samochód osobowy zderzył się z czeskim szynobusem. Kierowca został zakleszczony w pojeździe.