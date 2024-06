Czerwiec w Bierutowie: Przegląd prasy z maja 2024 w Bierutowie, najważniejsze informacje miesiąca

O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

Centrum przesiadkowe przy ul. Lubelskiej w Wałbrzychu powstanie i drugie co do wielkości miasto Dolnego Śląska zyska połączenie transportu miejskiego, kolejowego i samochodowego w ścisłym centrum. Projekt centrum przesiadkowego, P&R, przystanków i pętli autobusowych ma opiewać na około 60 mln zł.

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Dzień Otwarty MPK we Wrocławiu zachwycił i dużych, i małych fanów komunikacji miejskiej. Taka impreza jest tylko raz w roku! Zajezdnia tramwajowa na Gaju po raz kolejny otworzyła swoje podwoje dla wrocławian. To jedyna taka okazja, żeby zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca osób kierujących wrocławskim taborem.

Wiadomo już więcej w sprawie zabójstwa, do którego doszło 23 maja w Brunowie (powiat polkowicki). 19-latek zastrzelił 44-letniego znajomego z pistoletu Walther P38.

Już w ten weekend zapraszamy do magicznej podróży do kraju kwitnącej wiśni! Sakura Festival to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w kulturalno-kulinarne bogactwo Japonii na placu Wolności we Wrocławiu.W festiwalowej strefie gastronomicznej czekają na Was tradycyjne japońskie smakołyki - od delikatnego sushi, przez aromatyczne rameny, aż po chrupiące przekąski w tempurze. Dla miłośników słodkości przygotowaliśmy prawdziwe rarytasy, takie jak desery z matchą oraz ryżowe ciasteczka mochi.