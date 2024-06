Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nocny Wrocław Półmaraton to flagowa impreza biegowa w stolicy Dolnego Śląska. Zawody odbywają się co roku już od 10 lat i niezmiennie organizuje je Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Tegoroczna trasa biegu prowadzi przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki miasta

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

Szukasz pomysłu na prosty, letni obiad? Zrób sycącą zapiekankę z cukinią, makaronem i kurczakiem. Pasuje do niej wyśmienity sos śmietanowo-serowy, który zrobisz w kilka chwil. Całość zapiecz w piekarniku, by utworzyła się pyszna i chrupiąca skorupka z sera. Doskonały obiad gotowy w niecałe pół godziny.

Rak płuc to najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie. Co roku w Polsce liczba zachorowań na raka płuc wynosi ponad 21 tys. Wczesne stadia nie zawsze powodują objawy, ale możesz wykonać „test palca”. Zrobisz go samodzielnie w domu, a gdy pojawią się wątpliwości, zgłoś się do lekarza.

Artroskopia kolana jest minimalnie inwazyjną procedurą leczenia i diagnozowania problemów ze stawem kolanowym. Obecnie jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w szpitalach z oddziałami ortopedycznymi. Często wykonuje się ją kontuzjowanym sportowcom, jak np. Arkadiuszowi Milikowi. Dowiedz się, na czym polega artroskopia kolana, kiedy jest konieczna i jak długo trwa rekonwalescencja.