Przegląd tygodnia z 9.06.2024 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Naukowcy ostrzegają przed konsekwencjami coraz wcześniejszego dojrzewania u dziewcząt. Gdy poddali analizie wiek pierwszej miesiączki w różnych dekadach, dokonali zaskakującego odkrycia. Niestety, to możliwy skutek zmian wokół nas, bo winne mogą być konkretne czynniki.

Nie żyje Barbara Sienkiewicz, aktorka, która zagrała między innymi w serialach „Klan”, „Na dobre i na złe” czy też „Ranczo”. Kojarzona była jako najstarsza matka w Polsce, ponieważ urodziła bliźnięta w wieku 59 lat. Niedawno jej dzieci przystąpiły do pierwszej komunii świętej.

Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

Uniwersytet Wrocławski z radością ogłasza 3. edycję Festiwalu Jogi, która odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym. Wydarzenie oferuje niepowtarzalną okazję do praktykowania jogi w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Festiwal Jogi w Ogrodzie Botanicznym to doskonała okazja do pogłębienia praktyki jogi oraz wsłuchania się w pieśń natury. Będą koncerty, kiermasz oraz wykłady!