Prasówka z całego tygodnia 2.06.2024 w Bierutowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024.

Przegląd tygodnia: Bierutów, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

📢 Czerwiec w Bierutowie: Przegląd prasy z maja 2024 w Bierutowie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA"? 📢 Rajd Koguta z Dolnego Śląska dotarł na metę na Mazurach! Zwariowane ekipy z całej Polski pojechały, by pomagać. Mamy zdjęcia z trasy! Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

📢 Jazda Poetycka, spotkanie z Anną Dymną na scenie kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu Zaproszenie na Inaugurację Wrocławskiej "Jazdy Poetyckiej" z Anną Dymną.

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z wybitną aktorką Anną Dymną, które zainauguruje wrocławską „Jazdę Poetycką” w najbliższą niedzielę 2 czerwca o godz. 12:00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego. 📢 Przed nami długi weekend we Wrocławiu. Sprawdź co będzie się działo i gdzie warto się wybrać W nadchodzący weekend Wrocław będzie pełen atrakcji! Od 30 maja do 2 czerwca stolica Dolnego Śląska zaprasza na wiele wydarzeń. Czekają na Was koncerty i mnóstwo zabaw dla dzieci. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a także startują kina plenerowe. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami na weekend! 📢 Procesja Bożego Ciała. Dlaczego są cztery ołtarze podczas uroczystości? Wyjaśniamy, co oznaczają Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

📢 Centrum przesiadkowe w Wałbrzychu coraz bliżej. Początek inwestycji jeszcze w 2024 roku? Wizualizacja Centrum przesiadkowe przy ul. Lubelskiej w Wałbrzychu powstanie i drugie co do wielkości miasto Dolnego Śląska zyska połączenie transportu miejskiego, kolejowego i samochodowego w ścisłym centrum. Projekt centrum przesiadkowego, P&R, przystanków i pętli autobusowych ma opiewać na około 60 mln zł. 📢 Zgarnij wejściówkę na koncert Dawida Podsiadło i spotkaj się z nim wspierając potrzebujące dzieci! Polska Akcja Humanitarna Pajacyk! Dawid Podsiadło rusza w kolejną trasę koncertową, tym razem po największych stadionach w Polsce. Z tej okazji na licytację trafi 60 podwójnych zaproszeń na spotkanie z wokalistą i jego koncerty. Właśnie ruszyła licytacja wyjątkowych wejściówek na spotkanie z Dawidem Podsiadło wraz z biletami na jego koncerty w Gdańsku, Poznaniu, Chorzowie i Wrocławiu. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na program wsparcia dzieci Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej!

📢 PURE BEAUTY BOXY pełne kosmetycznych niespodzianek, czyli idealny pomysł na prezent… dla samej siebie! PURE BEAUTY to polska marka tworząca wyjątkowe kosmetyczne boxy, dosłownie po brzegi wypełnione najlepszymi produktami. Dzięki nim co miesiąc mamy szansę testować nowości, odkrywać nieznane dotąd rozwiązania i przy okazji wznieść swoją rutynę pielęgnacyjną na zupełnie inny poziom. Pudełko PURE BEAUTY jest nie tylko jednak zestawem kosmetyków, ale również niezwykle estetyczną niespodzianką. Zapakowane w kunsztownie zaprojektowane pudełko, cieszy i wywołuje radość jeszcze zanim finalnie obejrzymy jego zawartość. Wiemy, że pęd codzienności i nadmiar obowiązków jest męczący, ale PURE BEAUTY BOX może być dla Was naprawdę świetną odskocznią i czymś, co sprawi radość, przywoła uśmiech i pozwoli zadbać o siebie tak, jak tego potrzebujemy. Zainteresowane? Sprawdźmy zatem, jakie pudełka czekają w ofercie.

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale! 📢 Czym jest prawdziwa miłość? To nie tylko motyle w brzuchu i słodkie słówka. Zobacz, jak rozpoznać tę więź Prawdziwa miłość nie zdarza się często i nie każdy ma szansę, by jej doświadczyć. To wyjątkowy dar, odrobina szczęścia, ale też całe mnóstwo zaangażowania oraz starań. Niekiedy tak wyjątkowa więź wymaga odważnych decyzji, a niekiedy po prostu wytrwałości, nie warto jednak z niej rezygnować ze względu na strach lub na rzecz wygody. Jak się objawia i czym właściwie jest ta więź? Podpowiadamy, jak rozpoznać prawdziwą miłość.

📢 Letnie Targi Dobrych Książek już niebawem we Wrocławiu w nowej lokalizacji! Sprawdź gdzie i kiedy się odbędą! Przed nami kolejna edycji Letnich Wrocławskich Targów Dobrej Książki. W tym roku targi odbędą się na terenie Centrum Historii Zajezdnia, przy ulicy Grabiszyńskiej 184. Centrum Zajezdnia, oferuje doskonałe warunki zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających.

