Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Bierutów, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przegląd tygodnia: Bierutów, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na Dolnym Śląsku, w Doboszowicach pod Kamieńcem Ząbkowickim, podczas remontu kościoła odkryto kapsułę czasu z okresu I Wojny Światowej. Wewnątrz znajdują się pamiątki z poprzedniej renowacji, schowane tu w trakcie trwania I Wojny Światowej. Gdzie trafią?

Victoria Beckham od początków kariery słynie z bardzo szczupłej sylwetki. Figura gwiazdy niemal się nie zmienia i mimo tego, że za pół roku celebrytka będzie obchodzić swoje 50. urodziny, jej ciało nadal wygląda niemal identycznie, jak kilkadziesiąt lat temu. David Beckham w jednej z rozmów zdradził, co jada jego żona. Jak się okazuje, codziennie są to te same dwa produkty.