Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Bierutowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 15.10 do 21.10.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielki finał Święta Województwa Dolnośląskiego i piknik rodzinny na wrocławskich Partynicach”?

📢 Wielki finał Święta Województwa Dolnośląskiego i piknik rodzinny na wrocławskich Partynicach W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych. 📢 Groźny wypadek na autostradzie A4. Na Bielanach Wrocławskich samochód dostawczy wbił się w tira. Auto zostało zmiażdżone ZDJĘCIA Groźny wypadek na autostradzie A4 na węźle Bielany Wrocławskie. Koło stacji Orlen samochód dostawczy, którym podróżowały dwie osoby, wbił się w naczepę tira. Z busa prawie nic nie zostało. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało zmiażdżone. Autostrada w stronę Katowic do późnych godzin nocnych była zablokowana.

📢 Najcudowniejsze wyspy na urlop jesienią i zimą. Wycieczki all inclusive nawet tylko za 1700 zł Jesień i zima w Polsce mają swój urok, ale pogoda bywa nieprzyjemna. Jeśli chcecie uciec od zimna, wiatru i błota, już teraz powinniście zacząć planować zagraniczne wakacje all inclusive w listopadzie, grudniu czy styczniu. Wyszukaliśmy dla was 12 wysp w Europie i poza nią, pełnych słońca, ciepła, kolorów i atrakcji – to idealne miejsca na wypoczynek jesienią i zimą. Sprawdźcie, gdzie możecie wypocząć w słońcu za rozsądne pieniądze.

📢 Najcudowniejsze wyspy na urlop jesienią i zimą. Wycieczki all inclusive nawet tylko za 1700 zł Jesień i zima w Polsce mają swój urok, ale pogoda bywa nieprzyjemna. Jeśli chcecie uciec od zimna, wiatru i błota, już teraz powinniście zacząć planować zagraniczne wakacje all inclusive w listopadzie, grudniu czy styczniu. Wyszukaliśmy dla was 12 wysp w Europie i poza nią, pełnych słońca, ciepła, kolorów i atrakcji – to idealne miejsca na wypoczynek jesienią i zimą. Sprawdźcie, gdzie możecie wypocząć w słońcu za rozsądne pieniądze.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogromna plantacja marihuany na Dolnym Śląsku. Tysiące działek nie trafią na rynek - zdjęcia Ponad 10 kg konopi indyjskich oraz 54 krzewy zarekwirowała policja w niewielkiej miejscowości pod Wałbrzychem. Zatrzymano też trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty - za przestępstwa narkotykowe grozi im nawet 10 lat więzienia.

📢 Wyniki wyborów parlamentarnych w więzieniach. Na czele Koalicja Obywatelska Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronach PKW można znaleźć rezultaty głosowania we wszystkich obwodowych komisjach, w tym również w więzieniach i aresztach śledczych. Kto tam wygrał? Oto wyniki w znanych placówkach penitencjarnych. 📢 Idziesz na cmentarz? Weź ze sobą makaron. Ta porada podbija internet. Sprawdź, do czego na cmentarzu przyda ci się spaghetti! Zapalanie zniczy może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza gdy knot jest zbyt nisko, a zapałka za krótka. Co w takiej sytuacji? Kilka osób wpadło na ciekawy pomysł, aby w takiej sięgnąć po pewien produkt spożywczy... Brzmi trochę dziwnie? Nie szkodzi. Ważne, że pomysł działa! 📢 Używany Peugeot 508 II (2018-obecnie). Poznaj jego wady i zalety Peugeot 508 II to jeden z najlepiej wyglądających przedstawicieli z segmentu D. Początkowe lata produkcji obfitowały w ciekawe jednostki napędowe, które systematycznie były usuwane z oferty. Nie jest to auto specjalnie obszerne i oferujące dużą funkcjonalność bagażnika, ale jeśli ktoś szuka auta, które będzie cieszyło oczy i zapewni świetne prowadzenie, francuska propozycja jest godna uwagi.

📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących? 📢 Soczyste kotlety mielone z cukinią na obiad. Wypróbuj przepis na pożywne kotlety z piekarnika. To danie zasmakuje całej rodzinie Domowe kotlety mielone z cukinią to apetyczne danie nie tylko dla osób będących na diecie lub chcących przygotować w oszczędny sposób mięso dla całej rodziny. Smakowite kotlety mielone zrobicie zarówno z mięsa drobiowego, jak i wieprzowego. Poznaj przepis na wyjątkowe kotlety mielone na rodzinny posiłek.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Wzrosty na giełdzie w Warszawie. Reakcja na wyniki wyborów Oficjalne i pełne wyniki wyborów parlamentarnych poznamy prawdopodobnie we wtorek. Jednak już dziś obserwujemy silną reakcję warszawskiej giełdy. Od rana zauważalne są wzrosty. 📢 Modne swetry damskie od 31,99 złotych! Zobacz co noszą Katarzyna Dowbor, Małgorzata Rozenek oraz inne gwiazdy i gdzie kupić podobne modele Modne swetry damskie nie tylko zapewnią stylowy look, ale przede wszystkim ogrzeją w chłodne dni. Za oknami coraz zimniej, a my coraz częściej sięgamy po ciepłe ubrania. Swetry zaczynają pojawiać się też w stylizacjach celebrytek. Katarzyna Dowbor postawiła niedawno na energetyczny róż, z kolei Małgorzata Rozenek preferuje bardziej stonowane kolory. Zobacz, co noszą gwiazdy, a także sprawdź przegląd tanich i modnych swetrów damskich na jesień z popularnych sklepów.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Zobacz, jak wyglądała radość w sztabie PiS na zdjęciach Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 według exit poll. Jak wynika z sondażu Ipsos, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8 proc. głosów poparcia. Zobacz zdjęcia ze sztabu wyborczego. Tak politycy i sympatycy zwycięskiego ugrupowania cieszyli się z wygranej.

📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący. 📢 Opozycja o wynikach exit poll. Tusk: Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi – powiedział w wieczór wyborczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Według badania exit poll, Koalicja Obywatelska zajęła w wyborach parlamentarnych drugie miejsce, uzyskując 31,6 proc. procent głosów. Głos zabrali też Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wieczór wyborczy i parlamentarny na antenach Telewizji Polskiej Na antenach TVP rozpoczął się wieczór wyborczy i referendalny 2023. Relacje z przebiegu głosowania oraz komentarze ekspertów śledzić można już od godziny 20:00 w TVP INFO, a od 20:55 również w TVP1 i TVP Polonia, dodatkowo na TVP VOD i TVP GO. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

