Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Bierutów, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bierutowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Duża akcja poszukiwawcza służb ratowniczych w Świebodzicach. Zaginął Robert Stec. Zobacz zdjęcia z akcji”? 📢 Piękne i nieodkryte atrakcje Hiszpanii. Przewodnik ujawnia swoich ulubieńców: „Mało który podróżnik o nich słyszał” Planujesz wycieczkę do Hiszpanii? Odstaw na bok marzenia o Barcelonie, Madrycie, Majorce czy Teneryfie – oto wyjątkowe miejsca, w których spędzisz niezapomniany czas bez irytujących tłumów. Które zakątki tego słonecznego kraju wywarły największe wrażenie na osobie, która zna Hiszpanię jak własną kieszeń?

📢 Największa premiera w Multikinie - ponad 2300 osób obejrzało film „Diuna: Część druga” Multikino Złote Tarasy, osiem sal kinowych i ponad 2300 osób, które przedpremierowo oglądały film „Diuna: Cześć druga” – to największa premiera filmowa, która odbyła się w Polsce.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 nieznanych wysp Grecji, które was zachwycą. To idealne miejsca na wakacje i urlopy bez tłumów i letniej drożyzny! Kochacie spędzać wakacje w Grecji, ale męczą was już tłumy zapychające plaże na Santorini czy Mykonos? Macie dość hałasu i drożyzny, które psują wam wypoczynek? Dobrze trafiliście. Wyszukaliśmy dla was 9 mało znanych wysp Grecji, o których większość zwykłych turystów nie słyszała. To idealne miejsca na wakacje bez tłumów i zawyżonych cen, pełne atrakcji, pięknych plaż i niezwykłych zabytków. Przekonajcie się, które nieznane wyspy Grecji warto odkryć tego lata!

📢 Duża akcja poszukiwawcza służb ratowniczych w Świebodzicach. Zaginął Robert Stec. Zobacz zdjęcia z akcji W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów. 📢 Witamina D przeciw starzeniu się. Nie każdy reaguje tak samo na jej dawki. Dlaczego niektórzy szybciej tracą młodość? Naukowcy już to wiedzą Witamina D uznawana jest za „cudowny” składnik za sprawą ochrony, jaką zapewnia w organizmie. Nie tylko zmniejsza ryzyko wielu chorób, ale też wpływa na to, jak się starzejemy. Szczególnie potrzebują jej osoby starsze, jednak nie u wszystkich działa równie dobrze. Według odkryć naukowca z PAN to wynik różnej wrażliwości na wit. D. Wyjaśniamy.

📢 Analiza Potencjału Sportowego. Podsumowanie weekendu testów w Katowicach Sportowcy z województwa śląskiego i okolic, jako pierwsi w tym roku, sprawdzili, jak działa Analiza Potencjału Sportowego i jak prawidłowo kontrolować rozwój młodych sportowców pod okiem trenerów. 📢 Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

📢 Czy woda gazowana jest zdrowa? Sprawdź, co daje picie wody gazowanej i kto nie powinien jej pić Czy woda gazowana jest zdrowsza od zwykłej? To pytanie nurtuje wielu miłośników wody z bąbelkami. Jeśli do nich należysz, sprawdź, co daje picie wody gazowanej, czy rośnie od niej brzuch i kto nie powinien po nią sięgać.

📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ. 📢 Kto króluje na szczytach świata gry w YouTube? Oto Top 7 influencerów gamingu Każdego roku serwis YouTube zapewnia mnóstwo gamingowych emocji, akcji i niezliczonych godzin materiałów gier. Kto kryje się za treściami, które najbardziej przyciągają fanów gier? Oto najpopularniejsze postacie ze świata gamingowych influencerów, których oddani fani śledzą na całym globie. 📢 Samorządy – nieustająca ewolucja czy potrzeba rewolucji? - zapowiedź panelu Podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, który odbędzie się w dniach 4-5 marca 2024 r. spotka się ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. Hasłem tegorocznej konferencji jest: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. W nawiązaniu do hasła przewodniego IX EKS-u, jednym z wiodących wydarzeń merytorycznych będzie panel: „Samorządy – nieustająca ewolucja czy potrzeba rewolucji?”

📢 Czai się w organizmie wiele lat, atakuje zwykle po 50. Ból może trwać nawet do końca życia. Doprowadza do utraty wzroku i słuchu Półpasiec nie jest chorobą łagodną, w stanie ostrym wywołuje silne bóle i może doprowadzić do groźnych powikłań – ostrzegają eksperci z okazji przypadającego w dniach 26 lutego – 3 marca Tygodnia Wiedzy o Półpaścu. Choroba pozostaje uśpiona w zwojach nerwowych i zwykle reaktywuje się po 50. roku życia. Może doprowadzić nawet do utraty wzroku lub słuchu.

📢 Dzień Myśli Braterskiej w Wałbrzychu. Przyjechali harcerze z kilku dolnośląskich miast Przez weekend trwały w Wałbrzychu uroczystości związane z obchodami Dnia Myśli Braterskiej. To jedno z najważniejszych świąt w środowisku harcerskim. W Wałbrzychu zorganizowano zbiórki, warsztaty dla instruktorów oraz gry terenowe dla harcerzy. Przyjechali tu z Wrocławia, Oleśnicy, Sycowa i Lubina.

📢 Koniec programu „Laptop dla ucznia”: co z wydanymi komputerami? Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany. W zamian ma powstać nowy projekt „Cyfrowy uczeń”. Pojawia się natomiast wątpliwość: co z komputerami, które już trafiły do uczniów. Czy wraz z końcem programu sprzęt trzeba będzie zwrócić? Jak zostanie rozwiązana ta sprawa? Ministerstwo wyjaśnia. 📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

📢 Wiosna zakrada się na Dolny Śląsk. Ptaki śpiewają radośnie, a tysiące śnieżyc cieszy oko w parku w Postolinie 50 km od Wrocławia Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia. Przyjeżdżają w okolice Milicza, by podziwiać budzącą się do życia przyrodę i posłuchać pięknego śpiewu ptaków. A przede wszystkim dywany białych kwiatów.

📢 Marcowe obligacje skarbowe jeszcze w lutym? Jest sposób na ich pozyskanie. Takie jest oprocentowanie obligacji marcowych Jeszcze nie upłynął termin przewidziany dla zakupu lutowych obligacji Skarbu Państwa, a już rusza marcowa oferta Ministra Finansów. Sprawdź, czy a jeśli tak to, na jakich warunkach możesz zostać posiadaczem marcowych obligacji skarbowych.

