Tygodniowy przegląd prasy 11.06.2023: Bierutów, 4.06-10.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Bierutowa

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 4.06 do 10.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kongres firm rodzinnych we Wrocławiu. Przyjechali przedstawiciele 200 firm z Dolnego Śląska ZDJĘCIA, FILM”?

Przegląd tygodnia: Bierutów, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kongres firm rodzinnych we Wrocławiu. Przyjechali przedstawiciele 200 firm z Dolnego Śląska ZDJĘCIA, FILM W Hali Stulecia we Wrocławiu pod hasłem „Znaleźć energię” odbyła się 6. edycja Kongresu Firm Rodzinnych. Prawie dwustu przedsiębiorców wzięło udział w panelach dyskusyjnych i debatach, których tematy poruszały się w obszarze kierunku rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, innowacyjności w biznesie, sprawach związanych z sukcesjami w firmach rodzinnych czy wsparcia biznesu z poziomu samorządu województwa. 📢 Jak uratować zwarzony krem? Poznaj 3 niezawodne i proste metody. Z tymi trikami nikt nie zauważy, że coś poszło nie tak Zwarzony krem do ciast to prawdziwe utrapienie, potrafi nieźle nadszarpnąć nerwy i zrujnować nasz wypiek. Jeśli tak ci się przydarzyło, to śpieszymy z pomocą. Nie musisz wyrzucać nieudanego kremu. Mamy dla ciebie 3 niezawodne i sprawdzone metody na uratowanie zwarzonego kremu do ciasta. Są bardzo proste, skuteczne i wykorzystują składniki, które z pewnością masz w kuchni. Polecamy!

📢 Zbiórka na chłopców, którzy w tragicznym wypadku pod Oleśnicą stracili rodziców Wczoraj rozpoczęła się zbiórka na leczenie dwóch chłopców, którzy ucierpieli w niedawnym wypadku pod Oleśnicą. W wyniku zderzenia Leon stracił mamę, a Łukasz tatę. Obecnie trwa walka o zdrowie chłopców.

Tygodniowa prasówka 11.06.2023: 4.06-10.06.2023 Bierutów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bierutowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Audi uderzyło w betonowy przepust, nie żyje kierowca W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

📢 Matka przekazała wirusa niemowlęciu wraz z mlekiem. Planujesz ciążę? Zaszczep się przeciw chorobie przenoszonej przez kleszcze Zmiany klimatu sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych przez kleszcze takich jak kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Okazuje się, że wirus może przenosić się na niemowlę wraz z mlekiem matki. Choroba początkowo może przypominać grypę lub przeziębienie, ale w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia problemów ze świadomością, drgawek i niedowładów. Szczepienie przed zajściem w ciążę uchroni dziecko przed tą groźną chorobą. 📢 Co wydarzyło się w roku szkolnym 2022/2023? Nowy przedmiot, zmiany w zawodzie nauczyciela i inna matura. Podsumowanie edukacyjne Rok szkolny 2022/2023 oficjalnie zakończy się 23 czerwca. Przychodzi więc czas na podsumowania. Od września w szkołach funkcjonuje nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. W tym roku pierwszy raz przeprowadzona została nowa matura. Poza tym zmieniono zasady awansu nauczycieli i przyznano im podwyżki. Co jeszcze wydarzyło się w minionym roku szkolnym? Sprawdźcie nasze podsumowanie edukacyjne.

📢 Temu daniu trudno było oprzeć się na stołówce w PRL-u. Odkryj przepis na soczysty bryzol z cebulką. Kucharki miały na niego prosty patent Bryzol to rodzaj kotleta przygotowywanego z mięsa wieprzowego lub wołowego. W czasie PRL-u podawano go na stołówkach i w ramach domowego niedzielnego obiadu. Wystarczyło rozbić plaster mięsa i obsmażyć go z cebulą. Gospodynie domowe stosowały prosty trik, dodając odrobinę rosołu, aby duszone mięso było delikatne i smakowało jak za dawnych lat. 📢 Susza pogłębia się, są pierwsze zakazy podlewania ogródków i działek w sezonie 2023. Deszcz potrzebny na już! Prognoza IMGW Sytuacja robi się dramatyczna - mówi rolnik z Wielkopolski o suszy na polu. Podobnie zaniepokojeni są działkowcy. Centralna i północna część Polski wypatruje deszczu jak zbawienia, a na mapach IMGW widać opady tylko w niektórych obszarach kraju. Kolejne gminy wprowadzają zakaz podlewania ogródków i apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody.

📢 Po 30 latach wracają pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To jeden z najpiękniejszych szlaków kolejowych w Polsce To historyczna chwila. Po blisko 30 latach na linię kolejową ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. To jedna z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Jest na niej 8 wiaduktów, mnóstwo zakrętów, piękne lasy i górski pejzaż. Kiedy ruszą pierwsze pociągi? Przeczytajcie poniżej. 📢 Jak poetka z Wrocławia Katarzyna Georgiou została wiedźmą z Doliny Baryczy ZDJĘCIA, FILM Katarzyna Georgiou - wrocławska poetka - rzuciła miasto i wielką aglomerację na rzecz wiejskiego Domu Pod Miodną Lipą w Dolinie Baryczy. Tam nie tylko zajmuje się pisaniem. Od lat znana jest mieszkańcom, jako wiedźma z Doliny Baryczy. Często wciela się w postać Dziewanny - w Panią lasów, łąk i pól. Rozmawia z drzewami i zwierzętami. Koty mruczą jej bossa novy.

📢 Najlepsze pizzerie w Bierutowie. Polecane miejsca w czerwcu 2023 Zobacz gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Bierutowie. To niewątpliwie danie uwielbiane na całym świecie. Chyba każdy spróbował jej choć raz w życiu, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Bierutowie. Zajrzyj do katalogu firm i poszukaj swojej ulubionej. 📢 Minister Marlena Maląg w Miliczu: Wsparcie osób niepełnosprawnych od rządu nie jest przypadkowe i incydentalne urodziny obchodzi Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, jedno z najważniejszych tego typu w regionie. - Wsparcie osób niepełnosprawnych od rządu nie jest przypadkowe i incydentalne. Przygotowaliśmy specjalną strategię - mówiła w Miliczu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

📢 Turniej, który uczy, bawi i wychowuje najmłodszych - dolnośląskie finały turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” Ponad 1000 młodych piłkarzy i piłkarek rywalizowało w dolnośląskich finałach turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, które rozgrywano w Świdnicy.

📢 Wypadek na AOW. Tir zderzył się z dwoma busami. Autostrada w okolicach Wrocławia jest zakorkowana Wypadek na AOW i koszmarny poranek dla wielu kierowców, którzy jadą w stronę Kudowy-Zdroju. Na AOW (A8) tir zderzył się z dwoma busami. Droga jest tam częściowo zablokowana. 📢 Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bierutowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przerzut ratowników i likwidacja rozlewiska. Dolnośląscy strażacy w akcji pod kryptonimem "KACZAWA 2023" - zdjęcia”?

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3