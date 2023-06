Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Bierutowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

2 czerwca 2023 zbiornik retencyjny Topola na Nysie Kłodzkiej koło Paczkowa stał się scenerią do działań strażaków z całego Dolnego Śląska. Dzięki wspólnym ćwiczeniom dolnośląskim jednostkom PSP i ochotnikom z jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego nie jest straszna powódź. Zobaczcie zdjęcia.

W trzy czerwcowe soboty ERBUD zaprasza do Centrum Nauki Kopernik na warsztaty budowlane dla dziewczynek. To element szerszej strategii związanej z promocją zawodu inżynierki wśród kobiet i wspieraniem równości w branży.

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Na dolnośląskim odcinku Odry Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zakończyły realizację kolejnego projektu przyczyniającego się do rozwoju i usprawnienia transportu wodnego. Mowa o stopniu wodnym Rędzin, który poddany został modernizacji, by mógł spełniać wymogi określone dla III klasy drogi wodnej.

Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.