Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Bierutowie. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Teraz uczniowie mogą uzupełniać wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych.

Stopy procentowe nie zmieniają się od września 2022 roku. Do niedawna baliśmy się jeszcze ich podwyżek, teraz wszyscy liczymy już na spadki stóp procentowych i tańsze kredyty. Kiedy to nastąpi? O ile spadną raty kredytów w 2024? Zebraliśmy opinie ekonomistów z ING Banku Śląskiego, BGK oraz mBanku i NBP.

Pyszne i niezwykle zdrowe jagody zbierane o tej porze roku w lesie to największy przysmak lata. Jeśli kusi cię, aby jeść je prosto z krzaczka lepiej się powstrzymaj. Możesz zarazić się groźnym pasożytem, którego larwy rozwijają się w wątrobie, płucach, a nawet mózgu. Wywołuje on bąblowicę nazywaną często „chorobą brudnych jagód", która może doprowadzić nawet do śmierci. Sprawdź, czym jest bąblowica i w jaki sposób myć jagody, żeby się nią nie zarazić.