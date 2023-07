Lipiec w Bierutowie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Bierutowie, najważniejsze informacje miesiąca

Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Zobacz gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Bierutowie. To bez wątpienia ulubione danie milionów ludzi na całym świecie. Na pewno każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu na zawsze pozostało jej fanami. Sprawdź, gdzie oraz jakie rodzaje pizzy znajdziesz w pizzeriach w Bierutowie. Zajrzyj do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu oleśnickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

Znamy dolnośląskie drużyny, które pojadą do Warszawy na finał turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Bryzol to rodzaj kotleta przygotowywanego z mięsa wieprzowego lub wołowego. W czasie PRL-u podawano go na stołówkach i w ramach domowego niedzielnego obiadu. Wystarczyło rozbić plaster mięsa i obsmażyć go z cebulą. Gospodynie domowe stosowały prosty trik, dodając odrobinę rosołu, aby duszone mięso było delikatne i smakowało jak za dawnych lat.